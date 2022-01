No me opongo a modificación de pregunta sobre revocación de mandato: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que tuviera la intención de oponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice y modifique la pregunta sobre la consulta de revocación de mandato.

Yo no me opongo, que lo resuelvan, yo lo que quiero y ya se logró y esto sí me da mucho gusto es que ya se va a establecer el método de la revocación