La Pensión Bienestar es un apoyo económico que se entrega cada dos meses a las y los beneficiarios en México a partir de los 65 años de edad. Este apoyo consta de 6,000 pesos, los cuales todavía no se sabe si aumentarán para el 2025, a raíz de la llegada al poder de Claudia Sheinbaum.

Para el mes de noviembre se entregará el último apoyo de este 2024, por lo que las y los adultos mayores que reciben cada dos meses estos 6,000 pesos, están a la expectativa del anuncio de las fechas correspondientes al calendario de depósitos del sexto pago del año.

Sin embargo, en redes sociales circula la versión de que hay quienes no podrán cobrarlo si no hacen el trámite de comprobación de supervivencia, el cual, indica el rumor, se debe hacer cada seis meses, con el objetivo de que quienes se vean beneficiados con la Pensión Bienestar, en realidad sí estén recibiendo esta cantidad. ¿Qué pasa si no haces ese trámite? Aquí te contamos.

Pensión Bienestar: ¿Me quitarán el apoyo en octubre si no tramito la supervivencia?

Esto es totalmente falso. No te quitarán el apoyo si no tramitas la comprobación de supervivencia porque este trámite no existe o al menos no aplica para los y las beneficiarias de la Pensión Bienestar.

La información la negó la propia titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien afirmó que es necesario que la gente sólo tome como verídica la información que sale de la Secretaría del Bienestar o de sus redes sociales oficiales.

A pregunta expresa de diversos usuarios en redes sociales sobre si debían o no hacer este trámite, Montiel Reyes respondió lo siguiente:

Por favor, hagan caso omiso a la información no emitida de manera oficial por la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel Reyes

Así que el rumor que surge en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre que te quitarán el apoyo de la Pensión Bienestar si no haces este trámite, es falso.

