Si me quieren meter a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario y que no teme a las amenazas de sus enemigos.

“No tengo nada de qué avergonzarme y estoy acostumbrado a enfrentar a mis adversarios. Si quieren meterme a la cárcel cuando termine, ya saben dónde voy a estar.

"Se padece, se sufre cuando se va a la cárcel por un problema de conciencia, cuando uno hizo un mal, yo creo que esa es la peor cárcel, pero cuando uno tiene su conciencia tranquila no importa; le diría yo que la cárcel a veces hasta protege, ”, dijo AMLO en Palacio Nacional

Envió un mensaje a sus adversarios para que preparen sus casos, porque una vez que termine su mandato no saldrá del país y se dedicará a leer y escribir, pero puede hacerlo desde prisión.

“Aquí que se preparen también, ahí voy a estar, no me voy a ir, y para lo que voy a hacer cuando me jubile, que va a hacer es leer y escribir, pues también en la cárcel, se puede, leer y escribir”, señaló.

El Presidente también reiteró su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien fue sentenciada a seis años de prisión, luego de que fue encontrada culpable de los delitos de corrupción.

De acuerdo con AMLO, la vicepresidenta argentina es víctima de un ataque orquestado por sus opositores, que buscan cerrarle el paso a una posible candidatura.

“También es un acto antidemocrático, porque no quieren que participe en el proceso electoral, la están inhabilitando para que pueda ser candidata, entonces sin duda, es un asunto político”, manifestó el Presidente AMLO.

Responsabilizó a los medios de comunicación de ser “muy influyentes” y le dieron difusión a los actos de corrupción en que incurrió Fernández.

“En el caso de Argentina, El Clarín es muy influyente, y también tiene mucha fuerza la derecha; entonces; yo le tengo mucha confianza al presidente de Argentina Alberto Fernández porque además de ser una gente íntegra es abogado, él fue de los que ayudó en el juicio que se impuso a Lula como abogado”, confió el mandatario.

También dijo que la sentencia contra la vicepresidenta se trata de una venganza y utilizaron al Poder Judicial para llevarla a cabo.

“Nada más que este tribunal judicial está manejado por la oligarquía de allá, por el conservadurismo. Entonces, es una venganza”, estimó López Obrador.

