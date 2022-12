AMLO recomienda que Reforma Electoral sea discusión en campañas presidenciales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó que la Reforma Electoral se convierta en tema de las próximas campañas presidenciales y que no se abandone esa discusión.

“Es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de la próxima campaña presidencial para seguir discutiendo la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo quien elija a los consejeros del INE no los partidos, que no se gaste tanto dinero en las elecciones”, pidió López Obrador.

Al dar a conocer los resultados de la votación en materia de Reforma eRectoral realizada en la Cámara de Diputados, que achicó al Instituto Nacional Electoral (INE) al lograr un ahorro de más de tres mil 500 millones de pesos.

“Está acotada porque no puede contravenir o contradecir lo que está en la constitución, entonces son márgenes muy estrechos; sin embargo, con esos márgenes, sin violar la constitución, se logró la aprobación de la ley electoral, que tiene beneficios parciales, porque pues sí se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración y otros gastos en general; se logró un ahorro como de tres mil 500 millones de pesos , algo es algo, con la reforma a la constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”, aseguró el mandatario que lució visiblemente molesto ante la decisión de la oposición de rechazar su iniciativa.

“Como era de esperarse, se rechazó la Reforma Electoral porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros, eso fue lo que rechazaron, también rechazaron el que se redujera el presupuesto del INE que es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones, también eso lo rechazaron, rechazaron por lo mismo que en vez de 500 diputados solo fueran 300 y que no haya diputados plurinominales o de listas y rechazaron que disminuyera el presupuesto a los partidos, eso fue lo que rechazaron”, dijo López Obrador.

Ante esa situación y como lo había adelantado, envió una iniciativa para modificar seis leyes diferentes, que sí fue aprobada la madrugada de este jueves. Sin embargo, reconoció que es apenas el primer paso para concretar la modificación del INE.

“Pasa al Senado y luego seguramente los conservadores van a acudir a la Corte para declarar la inconstitucionalidad y serán los ministros quienes decidan finalmente, de modo que esto apenas empieza”, señaló el mandatario.

FBPT