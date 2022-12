Morena en San Lázaro aprueba Plan B de AMLO en materia electoral; pasa al Senado

En fast track, la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados fueron aprobadas, por parte de diputados de Morena, las modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, luego de que la reforma a nivel constitucional fue desechada.

Al no alcanzar los votos de dos terceras partes del Pleno para cambios en la Constitución, Morena llevó a cabo una ruta para que el proyecto de reformas secundarias saliera adelante.

Tres horas después de que la primera sesión concluyó, arrancó la segunda donde se anunció una modificación al orden del día que incluyó remitir a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Gobernación y Población y de Justicia el Plan B, de más de 300 páginas, que por la mañana fue enviado por el Presidente de la República, con lo que se creyó que no se obviarían los trámites al proyecto presidencial como se había anunciado.

Sin embargo, Morena hizo suya la iniciativa, debido a que la dispensa de trámites sólo aplica a proyectos presentados por legisladores.

Tras un receso de 20 minutos en la segunda sesión ordinaria, Morena presentó un dictamen que planteó las mismas modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual recibió 261 votos a favor con todo y las modificaciones propuestas durante la sesión.

En tanto, la parte que reforma la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también consiguió 267 votos en lo general y particular.

Lo anterior se planteó con cambios acordados junto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Entre estos se encuentra que los partidos que no obtengan al menos tres por ciento del total de la votación válida les será cancelado el registro, a menos que hayan conservado este mínimo como partido local.

Asimismo, permitiría el trasvase de votos mediante una modificación en la que se plantea que los partidos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común.

“En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”, se lee en el dictamen.

Entre las reservas aprobadas, sobre las cuales no se dió algún debate, se encuentran las propuestas por los morenistas Irma Juan Carlos, Hirepan Maya y María Eugenia Hernández, cuyo objetivo era reconocer la composición pluricultural del Estado Mexicano y derechos de las comunidades indígenas.

A gritos desde la tribuna, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado señaló al comienzo que el proceso que inicia “no cumple con lo previsto en la normativa interna de esta cámara, por lo que es necesario interrumpir la discusión del presente asunto… Lo están haciendo con un desaseo legislativo que no respeta los requisitos mínimos”.

"Iniciativa que les vino a traer el secretario de gobernación es para que ustedes crean ahora en el ambiente mundialista que nos empacan el marcador después de que no alcanzaron la mayoría constitucional para reformarla: uno a cero… Les dieron la orden de aprobar las piezas legislativas que hasta ustedes desconocen o ¿qué?, ¿se van a atrever a decir que conocen el contenido de las iniciativas? No sean cínicos, no sean hipócritas, no sean mentirosos, no sean ignorantes, indolentes…tuvieron que venir a ponérselas en la frente a ver si por ósmosis entienden al tema electoral… Ustedes son ahora empleados del secretario de Gobernación", manifestó.

A pocos minutos de finalizar, panistas secundaron la acción de priistas y perredistas para abandonar el recinto legislativo, al tiempo en que los morenistas gritaban al unísono desde la tribuna “¡Afuera los traidores!”.

Mientras el bloque de la 4T expuso argumentos sólo para sí mismos, la oposición se reunió al exterior para gritar “¡Va por México!” y que defendieron al INE y después continuar en la sesión a distancia.

Al ver que la discusión sólo tendría como auditorio a pevemistas, petistas y morenistas, Gerardo Fernández Noroña sugirió dar salida a los posicionamientos que serían expuestos, lo cual fue avalado por los diputados.

En un proceso sin debate, más de 60 reservas fueron desahogadas; algunas de ellas fueron retiradas por sus promoventes, quienes eran los que más aplausos recibían por sus compañeros que se mantuvieron en el recinto legislativo hacia a las 4:00 horas.

Los pocos diputados de #Morena que quedaron hasta el final de la sesión aplaudieron para celebrar la aprobación de la reforma https://t.co/9XCw6gEhUT pic.twitter.com/lX5fzuh07W — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 7, 2022

fgr