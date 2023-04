'Me salí de mis casillas', explica Patricia Armendáriz tras difusión de audio

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, aseguró que se salió de sus casillas durante la reunión que sostuvo con lacandones en octubre de 2022, debido a que le pedían dinero para poner hoteles, cuando ella lo que quería era un centro ecoturístico.

A través de sus redes aclaró lo sucedido tras el audio que se dio a conocer este viernes, en donde insulta a los indígenas en reiteradas ocasiones durante una reunión. “¿Creen que van a seguir mam** del gobierno? ¡No les van a dar nada! O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chin**. Se los quiero dejar claro”, dijo.

En su respuesta señaló: “En el caso de los lacandones me decían no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel y eso fue el resultado de la tercera sesión a donde yo sinceramente me salí de mis casillas, porque principalmente dirijo una asociación civil que protege a la selva y a los lacandones y ahí me reclamaban que hiciera cosas por ellos”, aseveró.

Reiteró que ha dado recursos propios, pero los indígenas siguen pidiendo más, sin embargo, las demás comunidades le han respondido de diferente manera, con proyectos que desean. “No hay ninguna justificación a gritar, pero tengo la mecha muy corta, ya les pedí disculpas y les expliqué que deseo ayudarles a proteger la selva”, indicó.

Señaló que antes de explotar de esa forma, en la gira por la selva, todas las demás comunidades estaban súper organizadas entregando los puntos y documentos; exponiendo sus necesidades “y de mi parte, mientras se resolvía puntualmente esas necesidades, apoyarlos de mi bolsa”, aseveró.

El día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. pic.twitter.com/PGP8mSxBaW — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) April 22, 2023

DGC