Difunden supuesto audio de Patricia Armendáriz insultando a indígenas mayas

Por medio de redes sociales fue difundido un audio en el que supuestamente se escucha a la diputada de Morena y empresaria Patricia Armendariz discutir e insultar a integrantes de una comunidad indígena maya.

En la grabación, hay reclamos a gritos a personas con las que al parecer se encontraba reunida para de recibir apoyos económicos sin trabajar.

“¿Creen que van a seguir mam**** del gobierno? ¡No les van a dar nada! O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chin****. Se los quiero dejar claro. Ya no quiero saber nada de ustedes”, exclama la de la voz mientras se escuchaban golpes simultáneos sobre una superficie.

Más adelante, se escucha una discusión con un hombre, a quien le reclaman por haberle pagado a un abogado 15 mil pesos mensuales durante dos años para que atendiera su situación, sobre la que no ofrece más detalles.

“Yo te pido de favor, ¿te acuerdas de la reunión que tuvimos no sé qué año? Lo que de la comunidad sigue en pie de límite de territorio. Tú me prometiste: ‘vamos a México’ ¿y cuándo? Tú me dijiste ‘vamos a ir a México y vamos a hablar con Obrador”, le cuestiona el hombre.

Tras múltiples insultos, el hombre le pide no faltar al respeto porque ella es una servidora pública.

Por medio de redes sociales, la diputada respondió a los múltiples reclamos y señalamientos que se desataron en su contra.

“Quiero invitarte a un contexto a donde voy semanalmente a gestionar desarrollo para las comunidades y que te encuentres con una que solamente quiere que la sigas manteniendo y regalando”, dijo en una de sus respuestas.

