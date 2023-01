“Me salvó la vida”: AMLO recuerda a médico “medio conservador” que lo auxilió tras sufrir infarto

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció públicamente al cardiólogo que le salvó la vida cuando sufrió un infarto, pese a que dijo que el médico “era medio conservador”.

En el discurso que ofreció durante el evento de supervisión de la implementación del Plan de Salud IMSS-Bienestar en Morelos, contó a los asistentes que si estaba presente era porque un médico morelense le salvó la vida.

“Yo estoy aquí hablándoles, estoy contándolo, porque un médico de Morelos me salvó la vida, porque yo padecí de un infarto muy fuerte y me llevaron a un hospital y ahí un médico de Morelos, Patricio Ortiz, intervencionista, me quitó un coágulo en la arteria principal del corazón, que ya la tenía yo como 90 por ciento cerrada completamente”, expresó.

Aunque no dio mayores detalles, el titular del Ejecutivo federal resaltó las acciones del médico que, les dijo, se preparó en la Universidad de Morelos y “es paisano de ustedes”.

López Obrador aseguró entre risas que pese a que el doctor Patricio Ortiz que es “medio conservador”, actualmente es su amigo.

“Ahora ya es mi gran amigo, cómo no lo voy a querer, como dice nuestro equipo”, dijo entre risas y volteó a ver al exjugador del América, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.

“Era medio conservador mi médico, pero como era una urgencia, ni modo, lo tengo que atender. Nunca le he preguntado y ni se va a enterar, porque aquí no somos comunicativos, no se va a enterar, pero creo que no le simpatizábamos nosotros , eso antes, pero él me salvó la vida”, resaltó.

Síguenos en Google News.

AM