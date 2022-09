No me siento acosado ni presionado por caso Ayotzinapa, sostiene Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que no ha sido acosado y tampoco se siente presionado en torno a la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“No me han acosado, ni presionado, pero si hay alguien que lo haga, que me lo diga. Yo no me siento acosado por nadie, yo solamente cumplo con mis convicciones, nadie me ha presionado al menos abiertamente”, destacó al término de la presentación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.

En torno a las declaraciones de los abogados de los militares implicados en el caso, que cuentan con prisión preventiva, señaló que están muy despistados.

Además, dijo que van a continuar con las líneas de investigación pues, aclaró, están muy cerca de la verdad. Por ello, acusó, hay una campaña para desacreditar la investigación.

“Estamos tan cerca que por eso tenemos esta campaña que pretende desacreditar la investigación y lo que falta es llegar a las conclusiones para judicializar el caso y dar con los responsables” Alejandro Encinas, subsecretario de Segob

Señaló que no faltará que quieran “dinamitar el caso”, aunque aclaró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está con las víctimas y en la disposición de llegar a la verdad.

“No significa que sólo sean cinco militares, pueden ser más y lo estamos revisando, de la lista hay más, todos los que tengan evidencia de haber participado de alguna manera tienen responsabilidad”, agregó.

