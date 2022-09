Santiago Creel pide a AMLO “dejar de darle la vuelta a los problemas” y escuche su propuesta de seguridad

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador “dejar de darle la vuelta a los problemas” y que escuche su propuesta en materia de seguridad, luego de que el mandatario federal rechazó el diálogo que el panista le solicitó.

MÁS INFORMACIÓN Santiago Creel exige a AMLO respeto a división de poderes y opiniones diferentes

“Dejémonos de cualquier justificación, de excusas. No sé cómo llamarlo, de darle la vuelta a los problemas. Yo no veo por qué un diálogo le va a afectar al titular del Ejecutivo, en qué medida… solamente lo que pido es que escuche, no que oiga, que escuche, que me permita reflexionar en una materia tan grave”, dijo.

Entrevistado en San Lázaro, el legislador blanquiazul respondió a las declaraciones matutinas del titular del Ejecutivo, quien lo envió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que atienda su petición, tras acusarlo a él y a senadores y diputados del albiazul de “no haber ayudado” en la lucha contra la violencia.

En un inicio, leyó un mensaje en el que agradeció la respuesta del Presidente, no sin antes mencionar que el diálogo sostenido a finales de 2021 con el secretario de Gobernación en el mismo tema “fue infructuoso”.

Creel Miranda consideró que el fondo del asunto va más allá de prorrogar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país, por lo que insistió al mandatario en que lo escuche.

“Sí solamente discutimos el plazo de guillotina, que ya se cometió el error con el quinto transitorio en la legislatura pasada, se volverá a incurrir en el mismo error, en esta otra legislatura y a mí me parece absurdo; yo creo que no debemos de tropezar con la misma piedra, que sí se pasa cómo se va a pasar en este mismo momento el tropiezo infortunadamente es casi seguro para el año 2028”, vaticinó.

Aseguró que su experiencia como exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Vicente Fox, permitirá “aportar un pequeño grano de arena” para bajar la incidencia delictiva.

Cuestionado sobre la manera en que el presidente rechazo entablar un diálogo con él, el panista afirmó que “a mí lo que me interesa es el fondo por México, por las víctimas y por la violencia que han padecido las familias. Cualquier forma para mí es totalmente insignificante”.

El panista aseveró que ante la intolerancia, se debe actuar con persistencia y “yo tengo un carácter para enfrentar eso y más”.

FGR