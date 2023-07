Sin mencionar a Xóchitl Gálvez, AMLO advierte que la oposición busca quitar programas sociales

Sin que él hiciera mención directa a Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo de México debe tener conocimiento de que el plan de la oposición es quitar los programas sociales.

Durante la conferencia mañanera, nuevamente retomó su sección “No lo dije yo”, en el que presentó un video del expresidente Vicente Fox, a quien le reprochó por atribuirse la creación de los apoyos para los adultos mayores.

En la grabación, se observa al exmandatario, quien declaró: “Los huevones no caben en el gobierno, a trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”.

Conferencia mañanera de AMLO. Foto: Especial.

Tras presentar el video ante los medios de comunicación, el Presidente de la República enfatizó: “Tengan para que aprendan”.

Además, López Obrador pasó un video de una conferencia de Santiago Creel, en la que el panista criticó que el mandatario federal haga una “discriminación inversa” en su contra.

“Es una discriminación inversa la que él hace, aquí no todos somos iguales, el pueblo es él y los demás ni a pueblo llegamos, es un hombre que tiene es vicio de perversidad psicológica de dividir, confrontar, no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

#ConferenciaPresidente | Jueves 20 de julio de 2023 https://t.co/5pQWkMRlUs — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 20, 2023

Ante dichas declaraciones, el Presidente de la República negó conocer que existiera la “discriminación inversa” y, sobre todo, negó haber atacado a su familia.

“Aclarar yo que no sabía que había discriminación inversa, es nuevo para mí y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira, completamente mentira, aclararlo, nada más, yo siempre he estado a favor de los pobres, por el bien de todos primero los pobres, siempre he estado en contra del clasismo, el racismo, la discriminación y la corrupción”, declaró.

