En México no existe la cultura de la legalidad; instituciones de justicia son cuestionadas injustamente: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró que en México no existe una cultura de la legalidad , además que las instituciones impartidoras de este derecho no gozan de legitimidad social.

Aunado a esto, dijo que debido a la polarización en la que se vive, a quien le toca resolver los conflictos es cuestionado por quienes pierden con argumentos falsos de haber realizado mal su trabajo y peor aún, bajo la sospecha de actos de corrupción.

Durante un homenaje a juzgadores jubilados donde les fueron entregadas epístolas y malletes, como parte de reconocimiento a su labor, Arturo Zaldívar aseguró que el Poder Judicial ha demostrado estos años estar a la altura de los retos, es independiente ahí están sus sentencias.

"Todos los días las juezas y los jueces, así como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamos sentencias que en su sentido y argumentos demuestran que nuestro compromiso es con la Constitución y los derechos humanos de todas las personas" Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN

Arturo Zaldívar insistió que ahí es donde debe estar la crítica al Poder Judicial, “ no en descalificaciones interesadas y baratas que digan que el Poder Judicial ha perdido su independencia " al señalar que las personas juzgadoras demuestran todos los días que estas críticas son infundadas, injustificadas y en la mayoría de los casos de mala fe”.

El presidente de la SCJN expresó que México requiere de personas juzgadoras autónomas e independientes , pero sensibles y cercanas a la gente con una visión internacional, comparatistas y herramientas reforzadas de argumentación y enorme sensibilidad social.

El país necesita confiar en sus juezas y jueces, y “todos nosotros estamos obligados a ganarnos esa confianza, la cual no se da en automático”.

Además, destacó que hoy existe una exigencia nacional e internacional de generar una defensa de los derechos humanos, no sólo constitucionales sino de fuente internacional muy intensa.

"Tenemos el reto de responder a las necesidades de justicia en un país extraordinariamente polarizado, en un mundo donde hay intensiones muy claras de grupos anti derechos para revertir conquistas que pensábamos irreversibles” Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN

Los derechos sociales todavía no son una realidad , advirtió, se debe trabajar para hacerlos justiciables y se deben de trabajar por acciones como derecho del medio ambiente y papel que deben de jugar las nuevas generaciones.

El ministro presidente dijo ante esas circunstancias se necesita crear un nuevo perfil de los de los juzgadores, no porque el de los anteriores fuera inadecuado, fue adecuado para el mundo que les tocó vivir y todo ha cambiado.

"Todos tenemos que adaptarnos, porque de no hacerlo no seremos eficaces para dar la protección de la justicia federal a las personas justiciables" Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN

En México no se podría entender la democracia y el constitucionalismo sin la labor del Poder Judicial de la Federación, cuando se habla de una institución al final del día lo que las hace son las personas. “Las instituciones por sí mismo no actúan no deciden, no consolidan democracias sino son las personas quienes las integran”, manifestó.

DGM