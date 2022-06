En México hay 116 mil migrantes en espera de respuesta de asilo en EU: Migración

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño informó que en el país hay 116 mil personas en espera de respuesta a su solicitud de asilo a Estados Unidos y hay 224 mil con una visa humanitaria hasta junio de 2022.

MÁS INFORMACIÓN Caravana migrante llega a Monclova en Coahuila

Durante el Foro “Reflexiones sobre las Migraciones Contemporáneas” señaló que los migrantes no quieren quedarse en México, a pesar de que lo han referido, pues no desean encontrar trabajo, sino solo llegar a Estados Unidos.

“Si hubiese la intención de los migrantes de conseguir trabajo porque hay crisis en su país, esta cifra debería salir altísima, sin embargo, no lo es porque no quieren quedarse en el país porque buscan el sueño americano. Los sembradores de café en Chiapas no se quedan en el país, van y vienen, de acuerdo a las cosechas”, explicó.

El funcionario dijo que han identificado reincidencia en los intentos de entrada al vecino del norte a través de caravanas hormiga, además, que han cambiado sus procesos para evitar la deportación de las personas a sus países de origen, sobre todo en menores, ya que son canalizados al DIF de cada estado una vez que son rescatados.

“Encontramos en nuestros albergues a migrantes que tienen 40 días y que están amparados para que no se les devuelva, pero deben estar máximo 15 días antes de que se les resuelva su situación legal y dejarlo fuera d ellos albergues”, indicó.

Francisco Garduño mencionó que es difícil deportar a migrantes de Colombia y Venezuela por los vuelos, por ello se decide dejarlos en libertad con una Forma Múltiple, lo que genera una concentración en Tapachula, Chiapas y por ende la formación de caravanas.

Además, dijo que es difícil contener la migración en la frontera de mil 200 kilómetros con Guatemala, debido a que de nada sirve que los detenga y deportan, si regresan cada vez que pueden. Aparte que en Estados Unidos consideran el problema como de seguridad nacional, por ello, piensan que todo es riesgo por los acontecimientos que se han dado en los últimos años con extranjeros.

Por ello, mencionó que se busca tener una migración ordenada y regular, para saber quién entra al país en caso de una emergencia, como la que pasó en 2021 en Chiapas cuando un tráiler se volteó ya que fue difícil identificar a las víctimas.

FGR