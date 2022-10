México necesita reconciliación, afirma Monreal; pide no hacer caso a "guerra sucia".

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en México "necesitamos la reconciliación" e hizo un llamado a no hacer caso de la denominada "guerra sucia".

A través de un video publicado en sus redes sociales, el senador morenista enfatizó:

Creemos en México, no queremos el rencor y el odio creemos en la reconciliación nacional, a todos los mexicanos y mexicanas hay que estar juntos. No hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren todavía enturbiar y contaminar más, polarizar más el ambiente. Necesitamos la reconciliación, necesitamos que a ningún mexicano nos contagie y nos contamine esta ola de rencor