Confirma Monreal que presentó denuncia en la FGR contra Layda Sansores por espionaje

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, formalizó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por el delito de intervención de comunicaciones privadas y peculado.

Detalles sobre mi visita a la Fiscalía General de la República. Siempre hay que hacer valer la legalidad. #LaLeyEsLaLey #NiNosVamosADejar #NiNosVamosARajar

https://t.co/ofa6MZmTse — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

Tras presentar la denuncia, señaló que no cederá hasta que se aplique la ley, porque puntualizó que al dar a conocer audios que, dijo, fueron truqueados, la mandataria infringió la Constitución.

“Es una denuncia por distintos delitos, son de comunicaciones privadas, que de acuerdo con la Constitución y la ley son inviolables, no sólo es el delito de intervención de comunicaciones privadas, sino de difusión, por eso no se excluye de responsabilidad la persona, aunque diga me hicieron llegar estas intervenciones de manera anónima, eso no es suficiente ni basta.

“Es una violación a las garantías individuales y también peculado, porque se configura desde el momento en que se están usando recursos públicos para este fin, la televisora y el medio de comunicación es del estado, se paga con recursos públicos”, expresó.

Ricardo Monreal subrayó que no teme que lo expulsen de Morena porque no se trata de un problema interno, sino de un tema jurídico.

“La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública, tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja, no debemos hacerlo y no debemos festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie”, subrayó.

El senador por Zacatecas afirmó que tiene confianza en el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pero apuntó que no le pide ningún trato preferencial, sólo que actúe conforme a la ley.

Explicó el procedimiento que seguirá su denuncia: “Primero se integra la investigación, los delitos determinarán si tengo o no razón y luego concluirá el Ministerio Público sobre la existencia del delito, como tiene fuero la servidora pública tiene que expresar la Fiscalía su determinación de solicitar a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia, eso es lo normal”.

FGR