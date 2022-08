México no ha pensado abandonar el T-MEC: Marcelo Ebrard

México no ha pensado en dejar el Trato Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Al dar respuesta a una persona que le cuestionó en Twitter, Ebrard señaló que el mercado de Estados Unidos es el más importante para nuestro país y no hay la instrucción presidencial de terminar con esa relación.

No, desde luego que no. No hay tal, y por supuesto que el Tratado es muy importante para México, y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema; pues no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral ni que vamos a dejar de estar en el Tratado, eso no es así