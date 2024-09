'Estamos viviendo tiempos históricos', afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México se vive una transición histórica, debido a que tiene el honor de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el país, para ver de cerca la escancia de su gobierno.

Además, adelantó que el próximo 21 de marzo, regresará a Oaxaca como parte de sus compromisos.

“Estamos viviendo tiempos históricos, pues es un orgullo estar en Guelatao, tierra que vio nacer a Benito Juárez, por ello, no es casualidad que el presidente decida hacer una de sus últimas visitas aquí en Oaxaca”, dijo.

Recordó que viene caminando con el presidente desde hace 24 años, pero ha tenido la oportunidad de acompañarlo por todo el país en las últimas semanas, en una transición histórica de la primera mujer presidenta.

Inauguración del camino “Benito Juárez” e informe del programa Caminos Artesanales https://t.co/YZuXpCQVYO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2024

“Nunca se había visto que caminaran juntos el presidente y la nueva mandataria, pero es parte de la generosidad de López Obrador, ya que he ido conociendo la esencia de su administración, por ello, me comprometo a seguir con la cuarta transformación, ya que no va a regresar el régimen de los privilegios”, dijo.

Detalló que se va a seguir gobernando con el pensamiento humanista mexicano, que significa la cultura y la historia política del país, ya que es parte de las transformaciones que ha sufrido México.

Indicó que la continuidad significa a seguir con los programas sociales, como becas para estudiantes, apoyos a adultos mayores, apoyos al campo, seguir con los caminos artesanales, Sembrando Vida, entre otros; además, dijo, reiteró el apoyo a mujeres de 60 a 65 años de edad, así como hacer universal la Beca Benito Juárez para alumnos de educación básica.

Sheinbaum Pardo dijo que es necesario complementar la atención de los adultos mayores, por ello, se van a contratar a más de 20 mil enfermeras para llevarles atención y medicamentos a sus hogares.

Además, mencionó que van a ser una realidad el derecho pleno de todos los Pueblos Indígenas, por ello, indicó que se va a seguir trabajando por Oaxaca.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT