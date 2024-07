Ministro Laynez rechaza que haya abusos del Poder Judicial 

El ministro Javier Laynez Potisek, rechazó en el Foro de los Diálogos, en Chiapas, que haya abusos del Poder Judicial y que todos sean corruptos, dijo que la jurisprudencia de la Corte para revisar al Poder Legislativo data de 2008 y advirtió que con la reforma al Poder Judicial se debe tener cuidado con una regresión, del mismo modo rechazó que las reformas sean lo mejor para cambiar este poder.

“Yo considero señoras y señores legisladores que tenemos que hablar de todo eso es una realidad, se nos dice este Poder Judicial ha excedido su labor como como contrapeso, hay que revisar el control y a la mejor regresar a control concentrado, revisémoslo por qué no, sí habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo para decir ya los jueces, un juez local no, puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo perfecto”, dijo.

El ministro dijo que “claro, claro que el Poder Judicial Federal tiene problemas y tiene problemas graves. Mi pregunta es: ¿si esos problemas te llevan a hacer una reforma que puede ser muy pertinente en muchos aspectos, pero en la elección, yo, permítanme decirles que tengo mis dudas?”, señaló.

Asimismo dijo que el diagnóstico que se ha hecho al Poder judicial es cierto que el diagnóstico viene de datos concretos.

“¿Es un poder corrupto?, ese punto, aclarar que somos 55 mil; 1,647 juezas, jueces, magistrados y magistrados; y 30 mil gentes, abogados, abogadas de todas las edades que pertenecen al sistema de carrera. Esto es el Poder Judicial, ¿eso todo está podrido? ¿todo eso es conflicto de interés? ¿todo? O sea, primero, yo sí quisiera ver eso: percepción ciudadana, tienen toda la razón, pero muchos sectores salimos reprobados ahí”, dijo.

Respecto a la elección de ministros y jueces por voto, aseguró que la ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2,088 perfiles.

“Perdón, a mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos médicos especialistas, lo mejor, pero si me preguntas ¿cuál es el mejor para ser director de Infectología en el Instituto Nacional de Nutrición? Pues la verdad, no sé”, señaló.

🗳️📌NADIE HA PUESTO ATENCIÓN A LA JUSTICIA LOCAL: MINISTRO JAVIER LAYNEZ



En los Diálogos Nacionales, el Ministro Laynez resaltó la falta de atención hacia la justicia local, a pesar de ser el primer contacto de la ciudadanía con el sistema de justicia.



"El 93% de los delitos… pic.twitter.com/Uvg4jh5zuE — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 9, 2024

FBPT