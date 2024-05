Al momento, 129 incendios forestales

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que hasta el corte de este miércoles se registraron 129 incendios forestales en el país, que han afectado 68 mil 380 hectáreas de suelos y vegetación.

La dependencia federal dijo que 26 de los siniestros se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP), además que el total de los incendios se encuentra en 19 estados del país.

Para las labores de extinción de las llamas trabajan 4 mil 754 brigadistas de la Conafor, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN).

Mientras que la Protectora de Bosques del Estado de México se combate incendios en los municipios de Villa Guerrero y Almoloya de Juárez. En tanto, en Mazatlán, Sinaloa siguen sin atenderse varios incendios que se encuentran activos en la zona serrana, debido a que es muy difícil llegar a lugares montañosos.

El presidente municipal Édgar González dijo que no hay manera de llevar equipo hasta esas zonas, por lo que quienes se desplacen a pie, deben por lo menos caminar tres horas.

“Son tres horas para subir a pie sin carga de nada. Subir el agua tres horas en hombros, yo no veo cómo. Es un punto aislado; ya tengo yo toda la información, todo el reporte. No hay manera de ingresar vehículos. Es un cerro, no hay manera de subir vehículo, agua, ni equipamiento, excepto palas y algo para hacer un guardarraya”.

Además, lo que complica las labores es que en la entidad no hay helicópteros que puedan intervenir, lo que puede complicar el panorama.

En San Luis Potosí un incendio afectó 120 hectáreas de bosque y se extendió hasta el estado de Nuevo León, sin embargo, 73 elementos intentan apagar las llamas, sin embargo, se descarta que pueda existir riesgo entre la población cercana. Protección Civil en Nuevo León detalló que realizan brechas cortafuego con una retro para facilitar el acceso y contención.