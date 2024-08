Hasta el momento, desdeñados

Y fue la jueza de Distrito Juana Fuentes Velázquez, quien denunció ayer que las y los impartidores de justicia no han sido escuchados en la planeación de la reforma judicial que se procesa en la Cámara de Diputados y que, más bien, ha sido una especie de “simulación”. Preocupada, nos comentan, señaló que “definitivamente no hemos sido escuchados. No es algo que pueda decir nada más yo. Ustedes saben que la primera respuesta siempre es: ‘la reforma va porque va, pase lo que pase, no los vamos a escuchar’. Ésa es la preocupación que tiene el Poder Judicial al interior, porque es romper con estos dos pilares: no sólo el Poder Judicial, sino la democracia entera”, dijo. Hasta ahora no se ven cambios significativos en la intención de la 4T de someter a votación la elección de juzgadores. Y aunque se ha empezado a delinear por dónde irían los matices propuestos por Morena y sus aliados, es un hecho que no han sido socializados suficientemente como para pulsar si podrían abrir un margen de aceptación.