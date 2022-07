Monreal descarta tocar puertas a otros partidos

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y quien buscará la candidatura presidencial por Morena, declaró que, en caso de no ser seleccionado, no buscará un lugar en otros partidos.

“Todos son amigos míos, todos los partidos, todos los dirigentes nacionales, incluyendo Dante Delgado, son mis amigos personales; pero ni él me ha ofrecido nada, ni yo estoy tocando las puertas de ningún partido.

Estoy tocando las puertas de los militantes de Morena y de los simpatizantes de Morena”, dijo, durante la presentación en Tamaulipas, de su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen.

Respecto a la posibilidad de apartarse del partido en caso de que el método de elección sea la encuesta, Ricardo Monreal no lo dejó claro; sin embargo, señaló que en caso de que las reglas no sean “claras y equitativas, entonces “ahí veremos qué hacemos”.

El senador por Zacatecas subrayó que espera que no sea el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien elija al próximo candidato a la sucesión, puesto que “venimos huyendo de eso”.

Además, en su evento realizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, recalcó que la lucha que enfrentará será dentro de Morena y descartó contundentemente que se vaya a generar alguna confrontación con el titular del Poder Ejecutivo federal.

“Yo no me voy a hacer a un lado de Andrés Manuel, él es historia y no me voy a pelear con la historia. Voy a luchar limpiamente con la gente de Morena, adentro. Contra él, no; pero con la gente, sí”, declaró el senador.

Al ser cuestionado sobre si su futuro como aspirante para abanderar al partido en la contienda presidencial dependería del dirigente nacional Mario Delgado, su respuesta fue: “No, no, ni lo mande Dios”.

Tras sus recientes declaraciones, con las que externó que no aceptará el método de encuesta como el camino para elegir a los abanderados, el legislador morenista afirmó que respeta a Delgado Carrillo; sin embargo, insistió en que se deberá “cuidar” el proceso.

Monreal Ávila sostuvo que él quiere ser “el candidato de la gente, no de la nomenclatura”. Afirmó también que es importante insistir en la democratización de Morena, por lo que expuso que las prácticas de partidos “en extinción” no deben trasladarse al guinda.

Agregó que dentro de su partido politíco “tenemos que luchar por que en Morena los procesos sean democráticos; no queremos que se trasladen a Morena las viejas prácticas de los partidos que ahora agonizan”.

En ese sentido, Monreal Ávila llamó a actuar con congruencia y que las decisiones se tomen bajo el principio de democracia, para que la gente sea tomada en cuenta.