Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, pidió a los jóvenes que venzan a sus adversarios "con argumentos y con razones, no con violencia ni con descalificaciones, porque las descalificaciones se convierten en la actitud más torpe del adversario frente a la falta de argumentos”.

En México estamos en un proceso de transición política inacabada. Nuestro país necesita de frescura, y los jóvenes tienen el ánimo de renovación política urgente que requerimos, dijo al participar en el primer modelo parlamentario universitario con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,.

En ese marco, Monreal agregó que le interesa mucho la participación de los jóvenes, sobre todo en estos momentos de la vida pública.

“Los jóvenes tienen más frescura y más renovación. México necesita ya una renovación de liderazgos, México necesita ya urgente, una renovación política”, sostuvo.

De igual forma los llamó a aprovechar al máximo las enseñanzas que van a recibir este fin de semana y los conminó a que pregunten, para que sus inquietudes no queden ocultas, porque son oportunidades únicas.

Quien aspira a la presidencial en 2024 los invitó a que defiendan sus creencias; no negociar sus principios, no tranzar con sus creencias. “Defiéndelos con pasión y usa razones y argumentos, no violencia; mejor prepárate, razónalos, llámales, véncelos", sostuvo.

El zacatecano reiteró que los principios no se negocian. "Aunque les vaya mal; sosténganse siempre. Que no sea ni la posición política, económica o de poder la que les haga cambiar".

“Algún día te vas a sentir muy bien contigo mismo de haberlos sostenido, aunque no te vaya bien en el trabajo, no te hayan dado el acenso, no te hayan hecho regidor o presidente, no importa, pero defiendan sus principios con toda su pasión y con toda la fuerza”, compartió.