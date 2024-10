Morena afina otras 3 leyes para la Judicial

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que se está por concluir la revisión y la redacción de tres leyes reglamentarias de la reforma judicial: carrera judicial, de responsabilidades y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).

También señaló que “apenas han transcurrido 50 días del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y destaca su carácter organizado, estructurado y decidido para atender y resolver las causas que originan dificultades y desafíos”.

El legislador aseguró que la relación con el Poder Judicial, aunque respetuosa, ha sido compleja por las reformas “y por los pronunciamientos emitidos en ambas instancias; es la relación que ha tenido mayor desgaste ante el desencuentro permanente entre las partes, lo cual es entendible, pues en ese poder se han concentrado los adversarios políticos y los intereses económicos que han visto desplazado su lugar de privilegio, opinión e incluso apropiación de los recursos públicos”.

Lo anterior, subrayó, ha sido manejado por la Presidenta de manera estoica. Además, comentó que esto se debe a su carácter, pues “hace pensar que enfrentará con inteligencia y propiedad esta embestida”, lo cual consideró que apenas empieza; sin embargo, Monreal destacó que la mandataria sabe que cuenta con el respaldo del pueblo y por ello ha actuado con prudencia y mesura.

A través de redes sociales, Ricardo Monreal señaló que “la embestida mediática y digital contra la presidenta Claudia Sheinbaum es inadmisible y viene del conservadurismo que no acepta su derrota en las urnas. Hasta ahora, la mayoría del pueblo se ha mantenido prudente, pero actuará institucionalmente para defender su decisión democrática”.

Afirmó que la Presidenta reafirmó su convicción de defender la soberanía y la autonomía nacional, por lo que comenzó a diseñar la política económica y también la relación con los poderes de la unión y con los órganos autónomos.

“La Presidenta ha tomado una nueva definición con el poder legislativo. Hay una relación de respeto y colaboración, lo cual ha permitido que al inicio del periodo se caracterizó por una productividad inédita, donde ahora hemos aprobado 10 reformas del paquete del expresidente López Obrador; nos falta protección animal, pensiones, derecho a la alimentación, derecho a la salud y nos faltan también el de órganos autónomos que esperamos concluir su revisión y en su caso su aprobación antes de que se concluya el periodo”, dijo.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, recientemente se reunió con trabajadores del Poder Judicial de la Federación y el mismo día negó que los jueces y magistrados que han acudido a la Cámara de Diputados estén realizando campaña anticipada.

Esto, luego de que el martes y miércoles Ricardo Monreal y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se reunieron con jueces y magistrados que han apoyado la reforma judicial.

“No es un acto anticipado porque recuerden ustedes que ellos son en automático ya candidatos; es decir, no necesitan ni necesitarían que el Comité de Evaluación los examine, les haga pruebas o entrevistas públicas. Ellos, de desearlo, todos, jueces, magistrados y ministros en funciones, según la Constitución, tienen pase automático a ser candidatos. Y me parece muy buena la decisión del legislador porque no se puede desaprovechar esa experiencia”, explicó.