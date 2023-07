Morena aventaja a opositores, no hay motivo para agredir a oposición: AMLO

Apoyado sobre dos encuestas de Covarrubias y el periódico El País donde se coloca Morena con más de 30 puntos de diferencia sobre la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ningún motivo político para agredir a los candidatos del bloque conservador.

Afirmó que esta idea del posible magnicidio de un aspirante del bloque opositor la difunden personajes vinculados con Carlos Salinas de Gortari, que recibieron muchos beneficios económicos en gobiernos pasados.

Ante la desesperación por regresar al poder son capaces de inventar, mentir, calumniar y crear ambientes enrarecidos, aseguró en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

'Es una invención producto de un coraje exacerbado'

"No existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además de que somos respetuosos de los derechos de los demás, somos pacifistas, no apostamos a la violencia, políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie", aseveró.

te interesa 4T pronostica 20% menos casos al final del sexenio

Tras advertir "no lo digo yo" porque sino el INE y el Tribunal Electoral Federal lo infracciona, el presidente López Obrador reiteró su llamado a los militantes y simpatizantes de Morena para que no caigan en provocaciones ni “testereen” a los opositores.

Exhibió la encuesta de Covarrubias donde la coalición de Morena-PT-Verde tiene 49 por ciento; PAN-PRI-PRD, 19 puntos; Movimiento Ciudadano, 7 por ciento, por lo cual preguntó: ¿cuánta es la diferencia? 30 puntos, por ello, reiteró que "no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado".

Más adelante, el presidente difundió la encuesta de El País de España en la que Morena cuenta con preferencia bruta de 54 por ciento, efectiva 50 por ciento, mientras que el PAN, bruta 13 y efectiva 14; entonces, cuestionó, "¿por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN?, además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño?”.

En ese sentido, ratificó que la difusión de dichas encuestas es para tener una idea de que “no hay ninguna razón, es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de transformación y porque cada vez se les aleja más la posibilidad de regresar por sus fueros y sus privilegios”.

El presidente López Obrador confió en que todo mundo se tranquilice, se serene, porque “vamos mucho muy bien como país. México es ejemplo a nivel mundial en el manejo de su economía, en su política social, en la forma en cómo estamos enfrentando el flagelo de la violencia”.

Síguenos en Google News

DAN