Elecciones 2021: Morena filtra audio contra candidato de MC

Morena filtró en redes sociales un audio en el que supuestamente el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, planea la movilización de votos el día de la jornada electoral, con una inversión de 11.6 millones de pesos.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, publicó en su cuenta de Twitter el audio en el que se escucha el diálogo entre dos personas, de las cuales una voz se le atribuye al candidato emecista.

Hernández Mora anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Fernández Montufar, por lo que exigió a los consejeros electorales que atiendan el tema sobre el audio filtrado.

“Señores, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, les comparto este audio en donde el candidato Eliseo Fernández confiesa cuánto va a destinar para la compra y movilización del voto y cómo planea robar parte del presupuesto. Presentaremos denuncia. No se vayan a hacer patos. Pendientes”, indicó la secretaria general de Morena.

De acuerdo con el audio publicado por Citlalli Hernández, cuya voz atribuye a Eliseo Fernández Montufar, se escucha la planificación para los gastos de la estructura electoral: “Yo creo que el día de la elección, para que no nos falte 11 millones 600”, se escuchó.

Detalló que en la distribución de los recursos que contemplan utilizar serán dos millones 750 mil pesos; para grupos de choque, un millón 750 mil pesos; para abogados, 300 mil pesos; para los representantes municipales, 30 mil pesos; para los coordinadores distritales, 10 mil pesos; para gasolina, 225 mil pesos; para tarjetas telefónicas, 275 pesos; así como la compra de 140 mil playeras, pulseras y carpetas, en este caso la cantidad es para cada rubro.

En respuesta, Eliseo Fernández Montufar, manifestó que este audio corresponde a una estrategia de “guerra sucia” que utilizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde los comicios de hace tres años.

A través de sus redes sociales, el candidato emecista compartió su posicionamiento sobre la filtración que realizó Morena y su amenaza de denunciarlo.

“Hace 3 años, el PRI usó este audio falso para ‘detenernos’, porque íbamos arriba y ganamos. Ahora, los aliados de doña Layda (Sansores, candidata de Morena) lo vuelven a usar abonando a la guerra sucia, porque el triunfo se repetirá”, manifestó Montufar.

El candidato de Movimiento Ciudadano puntualizó que él no es la persona que se escucha en el audio difundido en redes sociales y aseguró que la gente que lo conoce sabe que él no se conduce bajo ese tipo de estrategias.

“Niego categóricamente ser la persona del audio, jamás he tenido ese tipo de pláticas, jamás ha sido la forma en la que yo me conduzco, toda la gente que me conoce lo sabe. La gente de Morena no tuvo absolutamente nada que ver con este audio falso, es la gente y los asesores del candidato del PRI”, indicó.

El abanderado a la gubernatura de Campeche había anticipado que en la última etapa de la campaña se intensificaría la guerra sucia en su contra.

En ese sentido, refirió que además de las filtraciones, han vandalizado su propaganda, por lo que reiteró su convocatoria a militantes y simpatizantes a no distraerse con este tipo de acciones.

“La desesperación de los mismos políticos de siempre no tiene límite. Este 6 de junio, es momento de echarlos a todos con tu voto y hacer posible el cambio total”, subrayó.