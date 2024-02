Morena frena propuesta para blindar sus reformas

Morena en la Cámara de Diputados dio marcha atrás a su propio intento de blindar las reformas de la Cuarta Transformación mediante ajustes legales a las reglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en materia de amparos.

Ayer puso freno a la aprobación inmediata de la reforma que planteó para acotar la facultad de la Corte en la declaración de inconstitucionalidad o invalidez de normas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, el panista Jorge Romero, dio a conocer que durante la sesión de este órgano se acordó, a propuesta del coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, incluir esta reforma dentro del paquete de las 20 iniciativas presidenciales que serán llevadas a un debate nacional y cuyas conclusiones saldrán hasta la segunda semana de abril.

“Pretenden subirla al paquete de las 20 presidenciales que habrán de discutirse en todo el país y que por lo tanto se debatirán en el pleno en la segunda mitad de abril. Nuestra deducción es que si pretende subirla a estos foros para debatirla, es que no hay un afán de que salga inmediatamente”, dijo en conferencia.

No obstante, señaló que ellos, como oposición, no tienen inconveniente en discutirla pronto, porque “si habrá de ser un mal paso, le damos prisa”, ya que sostuvo la postura de que, en cuanto se apruebe esta reforma, habrá de emprenderse una acción judicial en contra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estamos convencidos de que la pueden pasar, porque es una ley secundaria, e igual de convencidos deben estar en el oficialismo que, a los dos segundos de que se promulgue, ya está siendo impugnada en la Suprema Corte, a ver si la Suprema Corte se quiere dar un autobalazo en el hígado resolviendo si es constitucional o no”, declaró.

El morenista Ignacio Mier confirmó haber hecho la propuesta a la Jucopo, con el objetivo de que esta reforma sea debatida y cada parte exponga los argumentos que tiene al respecto.

“Yo lo planteé, porque creo en el espíritu democrático y creo que el derecho a estar informados, el derecho a debatir, no necesariamente tiene que ver con qué coincidimos. Puede haber diferencias, tenemos puntos de vista distintos sobre la manera en que está integrado el Poder Judicial… Consideré que lo más pertinente para la discusión, la deliberación y generar un diálogo nacional, era que se abriera la discusión”, dijo.

