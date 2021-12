Morena insistirá en juicio político contra consejeros electorales

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que su partido mantendrá su propuesta para que se les realice juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por el tema de la revocación de mandato.

Luego de que la presidencia de la Cámara de Diputados anunció su desistimiento de proceder penalmente en contra de los consejeros que votaron por suspender la organización de la revocación de mandato, el líder del guinda apuntó que esto es en lo que respecta a las responsabilidades penales.

“Hubo una demanda penal por las acciones que tomaron los consejeros para restringir o cancelar un derecho constitucional, que según el artículo 29 el INE no es autoridad para declarar la restricción de derechos, solamente lo puede hacer el Presidente cuando hay un Estado de excepción en la nación y con la aprobación del Congreso.

Incluso en esa situación, el artículo 29 establece que no puede haber restricción de ningún derecho, como el derecho a la vida, a la personalidad, a la no discriminación, a la libertad, a los derechos políticos. No pueden restringirse