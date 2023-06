Morena refrenda alianza con PT y PVEM hacia el 24

Mario Delgado, en compañía de las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo (PT), liderada por Alberto Anaya, y Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habló de la importancia para Morena, de refrendar su alianza rumbo al 2024.

“Estamos instalando el día de hoy la mesa para conformar esta alianza, no hay tiempo que perder, estamos a menos de un año de la elección, como ustedes saben, ya está en marcha un proceso del movimiento para buscar y encontrar, definir, a quién debe tener el liderazgo de este gran movimiento, quién debe hacerse responsable de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación”, subrayó.

El morenista aplaudió la lealtad del Verde Ecologista y el PT, y que “hayan refrendado una vez más el deseo, la voluntad de seguir haciendo historia, de que nuestro país siga por la ruta de la Cuarta Transformación y, no es por presumir, pero miren, la verdad es que ha sido una alianza muy eficaz”.

Indicó que esta alianza se da “a partir de valores, de principios, de un proyecto de transformación nacional. No es una alianza de intereses, no es una alianza de complicidad, no es una alianza como la de los otros, que sólo tiene como objetivo que regrese la corrupción, que regrese el saqueo de los bienes nacionales, que regrese el privilegio de unos cuantos sobre la mayoría”.

Delgado refirió que las reglas para las corcholatas fueron claras: “Vayan a difundir los logros de la Cuarta Transformación, vayan a difundir lo que es la obligación de los partidos políticos, la profundización de la vida democrática, vayan a hacer asambleas informativas con los militantes, con los simpatizantes, hagan recorridos austeros”, dijo luego de ser cuestionado respecto a si algunos candidatos tienen más recursos para campaña que otros.

De igual modo dijo: “Nosotros, en ánimo de mantener la equidad del piso parejo que tanto exigieron ellos, el Comité Ejecutivo Nacional decidió dar un financiamiento parejo de la prerrogativa de gasto ordinario, que tiene ciertas reglas de fiscalización que también les comunicamos”.