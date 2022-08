Presidencia del Senado se debate entre Higinio Martínez y Alejandro Armenta

Después de que declinaron José Narro Céspedes y Gabriel García Hernández a contender por la presidencia del Senado de la República, la mayoría legislativa acordó realizar una votación para elegir al próximo presidente entre Higinio Martínez y Alejandro Armenta.

Luego de que la bancada de Morena no alcanzó un consenso en torno a un solo candidato, se acordó proceder a la votación, la cual será atestiguada por un notario público.

Previo a su declinación, los cuatro aspirantes a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado expusieron sus argumentos para ocupar el cargo y todos aseguraron que podrán restablecer la relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Higinio Martínez apuntó que el tema va más allá de la presidencia del Senado, porque el asunto de fondo es mantenerse unidos y cumplir lo que prometieron.

Además, aclaró que en breve va a declarar su simpatía por alguno de los cuatro aspirantes presidenciales –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal–, pero indicó que por lo pronto representa al Senado y al Presidente de la República .

Por su parte, Gabriel García Hernández, al anunciar su declinación a favor de Higinio Martínez, cuestionó a Alejandro Armenta por no reunirse con el titular del Ejecutivo federal .

Al respecto, Armenta subrayó que “ no me ofende el comentario de que no he hablado con el Presidente , pero sí he hablado con él cuando he estado debatiendo sus posturas (…). Puedo hablar con el Presidente de la República, me siento con esa capacidad”.

José Narro Céspedes, quien también se bajó de la contienda para favorecer a Higinio Martínez, dijo que el senador mexiquense puede ayudar porque se debe considerar su fuerza en el Estado de México y que es alguien capaz de ayudar a ganar un estado que es fundamental rumbo a 2024 .

En ese sentido, recordó que pese a que Morena es el partido en el poder, de 2018 a las pasadas elecciones “perdimos 10 millones de votos” .

Agregó entre las virtudes de Martínez que es alguien que ayudará a establecer una relación positiva con los otros poderes .

Los senadores de Morena también votarán en urna transparente por la vicepresidenta del Senado entre Verónica Camino Farjat y Ana Lilia Rivera.

DGM