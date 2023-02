Morenistas insistirán en continuar con las reformas, como lo “sugirió” AMLO

Las palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre continuar con reformas a la Constitución resonaron en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, donde el coordinador, Ignacio Mier Velazco afirmó que insistirán en los cambios hasta devolver el “humanismo original” a la Constitución.

El legislador sostuvo que la bancada será perseverante en la lucha por los ideales consagrados en la Carta Magna vigente desde 1917 y continuar, por la vía legal, con reformas que garanticen el beneficio del pueblo.

"Como se ha visto, desde la llegada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado transformar la vida pública, por medio de un gobierno honesto y al servicio del pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar", agregó.

En su mensaje, acusó a administraciones anteriores de sólo saquear al país, al anteponer intereses “de los potentados”.

En ese contexto, reprochó las votaciones en contra por parte de la oposición respecto a reformas que se han impulsado en este gobierno en materia educativa, de salud, programas sociales, entre otros.

Aseguró que uno de los “pilares” ideológicos de la Cuarta Transformación ha sido “revertir el ciclo depredador de los principios progresistas que caracterizaron a nuestra Carta Magna”

Recordó que se han concretado reformas para garantizar apoyos a personas con discapacidad, se aprobó la Ley de Extinción de Dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado, entre otras.

“Por ello nos hemos agrupado los diputados y senadores que conformamos la Coalición Juntos Hacemos Historia, como los Constituyentes de la Cuarta Transformación de México”, expuso.

