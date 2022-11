Morenistas respaldan el llamado del mandatario

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, descartó que la marcha a la que convocó el Presidente sea un “berrinche”, y dijo que, aunque es su derecho realizarla, no se debe olvidar de que es un jefe de Estado.

Ante los medios de comunicación, aseguró que sí va a participar en esta convocatoria, porque “yo soy partidario de él” y es miembro constructor del movimiento con el que López Obrador ganó la Presidencia de la República.

Aseveró que así como es legítimo que el mandatario federal convoque a esta movilización que estimó será de millones de personas, también se debe garantizar que no se utilicen recursos públicos.

“Yo no creo que sea berrinche. Yo creo que es una decisión de él, a la que tiene derecho, y yo no soy quién para cuestionar una decisión que él tomó (…). Es legítimo el que el Presidente de la República llame o invite a una marcha; es legítimo y en la medida en que sea espontánea, sea libre, no sea de otra manera, sin uso de recursos públicos, por supuesto, es válido y es un derecho que él está ejerciendo como ciudadano y como jefe de Estado”, expresó.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que respaldará al Presidente y asistirá a la manifestación que convocó.

“Vamos a celebrar cuatro años de trasformación y el Presidente va a informar de estos cuatro años, pero además, es una celebración, entonces ahí vamos a estar”, declaró.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que serán más de 100 mil personas las que acudirán a la manifestación del titular del Ejecutivo federal.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que también participará en la movilización organizada por el Presidente.

“Será un honor acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la movilización del domingo 27 de noviembre al Zócalo. Ahí estaremos”, publicó el canciller en su cuenta de Twitter.