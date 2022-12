Movimiento Ciudadano queda fuera nuevamente de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión

La bancada de Movimiento Ciudadano nuevamente fue dejada fuera de la integración de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el órgano legislativo que entrará en funciones durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura se integrará con ocho legisladores de Morena; cinco del PAN; tres, del PRI; dos del PVEM, y uno del Partido del Trabajo.

En el caso del PRD, se informó que nuevamente tendrá un lugar como en la ocasión pasada en la que el PRI le cedió uno de sus puestos.

El acuerdo, que deberá ser votado mañana por el pleno de San Lázaro, establece que la integración de la Comisión deberá atender la paridad de género.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada Jorge Álvarez Maynez reclamó que aún con la sentencia del Tribunal Federal de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se les excluyó.

Luego de que MC fuera excluido en el receso pasado, la Jucopo se comprometió a garantizar la representación de todas las bancadas por lo que el Tribunal consideró que la sentencia estaba en vías de cumplimiento.

“No se hizo así se vuelve a excluir a MC hay un castigo a nuestra posición política… Yo no puedo compartir que la posición política de un integrante del congreso sirva como pretexto para lesionar sus derechos políticos fundamentales y en el caso de MC nos ha costado muy caro el rechazo que tuvimos en 2021 a aprobar un periodo extraordinario de sesiones que convirtiera la revocación de mandato en una ratificación de mandato”, dijo Álvarez Máynez.

El coordinador señaló que, además, los coordinadores de las demás bancadas se presentaron de forma virtual a la sesión.

“Estuvo coordinada las sesión. No es casualidad que no haya venido ningún coordinador y que además hayan cuidado no hacer expresiones porque también el desafío al Tribunal Electoral va a tener consecuencias” , advirtió.

