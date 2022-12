“¡Es un albazo!”: Oposición acusa a Morena de urgir votación en "Plan B" electoral con dictamen desconocido

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados alista un “albazo” para que el plan b de la Reforma Electoral avance hoy mismo, a pesar de la resistencia que manifestaron sus propios aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusaron partidos de oposición.

Los coordinadores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmaron que el PT votó en contra del orden del día que ya fue aprobado por la Junta de Coordinación Política, en la que se acordó llevar a cabo una doble sesión este martes.

“Quiero públicamente reconocer al Partido del Trabajo por haber tenido la dignidad de votar en contra de este orden del día. Me parece de absoluta congruencia hacerlo así”, dijo el emecista Jorge Álvarez Maynez.

El perredista Luis Espinosa Cházaro señaló que la doble sesión tiene como fin que en la primera se discuta la Reforma Electoral a nivel constitucional, sobre la cual se prevé el rechazo, y en la segunda se suba el plan que contendrá las reformas a leyes secundarias.

Ambos coincidieron al afirmar que Morena buscará que los trámites le sean dispensados a esta última, aun cuando hasta esta mañana el paquete de modificaciones no ha llegado a la Cámara de Diputados y que, por lo tanto, ningún diputado tiene conocimiento sobre el contenido que sería puesto a votación.

Ante el panorama, el líder parlamentario del PRD agregó que el voto al plan B desde la oposición se mantendrá en contra porque “ es difícil votar a favor de un dictamen que no se conoce y si no hay tiempo de revisarlo y si quieren que lo votemos hoy, pues anticipo que lo tendremos que votar en contra ”.

La preocupación es justamente esa, que se presente un albazo legislativo, que más albazo no puede ser. Ya si los que son sus aliados [de Morena] no lo conocen y la oposición y las y los diputados que van a votarlo no lo conocen es muy complicado que se le llame de otra manera, que es un albazo que viene de otro lado, fuera del Poder Legislativo.