AMLO pasará a la historia como un "destructor de instituciones": PAN

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, acusó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como un "destructor de instituciones" .

Criticó que además de ser víctimas de agresiones, como la que terminó con la vida del juez de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, los integrantes del Poder Judicial son objeto de reclamos por parte del titular del Ejecutivo federal.

Dijo que uno de los grandes errores de este gobierno y por lo que se le va a recordar es por la “agresión institucional” desde la Presidencia de la República.

"El Presidente de la República no entiende que existen contrapesos y que por eso nuestro poder en México está trifurcado, por eso existe el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que sean contrapeso uno del otro y, en su caso, podamos tener un mejor país" Kenia López Rabadán, senadora del PAN

Abundó que el Presidente de la República quiere que todos los legisladores le sean "sumisos" y el Poder Judicial, como le son los de Morena, quienes "aprueban todas sus barbaridades".

La senadora panista enfatizó que con sus agresiones en contra de los ministros de la Suprema Corte, de jueces y magistrados, el titular del Ejecutivo federal no acepta que está incurriendo en ilegalidades , sino que se encamina hacia el autoritarismo.

López Rabadán dijo que incluso se menciona que así como quiere mermar al Instituto Nacional Electoral (INE) con una Reforma Electoral, también pretende presentar una iniciativa para afectar al Poder Judicial , por lo que señaló que el Presidente López Obrador pasará a la historia como un "destructor de instituciones".

"Se ha rumorado que pretende presentar una iniciativa para mermar al Poder Judicial, así como está intentando mermar al INE, nunca en este país habíamos tenido una amenaza tan grande desde el gobierno, desde el poder en contra de las instituciones" Kenia López Rabadán, senadora del PAN

Y añadió que el Presidente pasará a la historia precisamente por ser un "no transformador, no constructor, no un Presidente de unión, de bien, de seguridad o de justicia, no, va a pasar a la historia como un destructor de instituciones que ha generado inseguridad y pobreza ", indicó.

DGM