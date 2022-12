Tras noche violenta en Zacatecas, estrategia de seguridad se mantendrá: Gobernador

A pesar de la jornada violenta de anoche, derivado del intento de fuga en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, sostuvo que se han tenido resultados por los cuales se mantendrá la actual estrategia de seguridad.

Esta mañana, el mandatario aseguró en breve entrevista con medios que no se desistirá de “recuperar nuestra paz y tranquilidad" y aseguró que la implementación de un operativo permanente por parte de las corporaciones de seguridad fue lo que permitió impedir el escape de reos.

Respecto a la situación que guardan los centros penitenciarios en Zacatecas, recordó que desde el año pasado se acordó con el Gobierno Federal el traslado de 400 reos que cometieron delitos del fuero federal hacia penales del mismo nivel, de los cuales sólo se ha procedido con 236.

“No sólo eso. Desde aquel entonces planteamos la necesidad de la construcción de un nuevo penal, porque ya están llenos, ya están saturados. Si seguimos con esos resultados, por supuesto que van a seguir las detenciones, seguramente se incrementará, por eso la importancia de seguir solicitando que se los lleven a otro lugar y la construcción de ese nuevo lugar”.

Cuestionado sobre si derivado de los últimos hechos el general en retiro Adolfo Marín, sería removido de su cargo, como funcionarios del estado han demandado, el gobernador respondió:

“Habrá de seguirse la estrategia de seguridad. Vamos a ver qué sucede, pero estamos atentos a las demandas e inquietudes…”, dijo, “vamos a platicar, vamos a ver cómo están las cosas”, respondió a una segunda pregunta en el mismo sentido.

Sobre lo ocurrido anoche, el secretario de Seguridad afirmó que el intento de fuga en Cieneguilla fue perpetrado por integrantes del Cártel de Sinaloa.

“Es un grupo del Sinaloa que trataban de evadirse, pero afortunadamente logramos la detención, el control”, declaró a medios.

Por separado, el alcalde del municipio de Fresnillo, Saúl Monreal —hermano del gobernador— dijo que la estrategia de seguridad debe ser replanteada.

“Se está viviendo una realidad, no podemos estar ajenos a esa realidad y lo que creo es que sí se debe de replantear como lo he insistido. Por más reforzar no queda, vea a Jerez, varios municipios, pero hay que estar atentos. El gobernador tendrá que tomar sus decisiones, sus valoraciones”, dijo en conferencia.