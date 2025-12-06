Pepe Tola es un influencer ecuatoriano que se encuentra prófugo de la justicia. Desde hace más de 10 años su nombre ha estado envuelto en polémica debido a una fuerte acusación que fue hecha en su contra y que llegó a los tribunales.

El creador de contenido deberá pasar 16 años en prisión y pagar una multa de 25 mil dólares. Te contamos de este caso que impactó a Ecuador.

¿Qué hizo Pepe Tola y por qué lo busca la justicia?

Todo empezó en el 2014, luego de que se abriera una investigación en su contra por abuso sexual contra una menor de 13 años.

Para el año 2018, Pepe Tola fue sentenciado a 16 años de prisión y al pago de una indemnización económica. Poco después, en 2019, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena del influencer.

Sin embargo, en el año 2022, la Corte Constitucional de dicho país ordenó que se hiciera una revisión del caso del creador de contenido debido a que pudo haber existido una supuesta vulneración de sus derechos en el proceso judicial.

El pasado 20 de noviembre se realizó una audiencia en la Corte para intentar revocar la sentencia de Pepe Tola.

El equipo legal del creador de contenido, Saquicela & Asociados, afirmó: “El caso ha estado marcado por irregularidades procesales, falta de motivación y errores de derecho, elementos que habrían vulnerado sus derechos y derivado en una sentencia condenatoria considerada errada e injusta por la defensa”.

Finalmente, este 4 de diciembre de 2025, la Corte Nacional de Justicia ratificó definitivamente la sentencia luego de revisarla. Las autoridades judiciales aseguraron que no existieron vicios procesales que ameriten un cambio en la resolución.

Con esto se cierra la última vía legal que Pepe Tola y su defensa tenía para modificar el fallo de las autoridades. De este modo, deberá pasar 16 años en la cárcel y pagar una multa de 25 mil dólares estadounidenses.

Tras la ratificación de la condena, Pepe Tola quedó oficialmente prófugo de la justicia, ya que no ha sido detenido.

Horas antes del fallo, el influencer publicó un mensaje en redes sociales, desde una ubicación que no ha sido revelada, en el que pidió “una oración por la verdad y la justicia”. Además, se mantiene reafirmando su inocencia.

Los fans de Pepe Tola expresan su apoyo y aseguran que es inocente

El caso de Pepe Tola ha marcado a la farándula ecuatoriana, pues el joven era una figura popular en redes sociales y en televisión.

Los fanáticos del famoso creen firmemente en la palabra de Tola, quien asegura que es inocente. Tras darse a conocer la ratificación de la condena de 16 años de prisión y la multa de 25 mil dólares, algunos seguidores expresaron a través de comentarios en las publicaciones de Instagram del influencer:

“Lamento mucho lo que ha pasado”

“Qué injusticia”

“La inusticia obró”

Sin embargo, las autoridades tienen pruebas contundentes de que Pepe Tola estuvo involucrado con la menor de 13 años cuando él tenía alrededor de 23 años.