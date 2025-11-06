Milenka Nolasco es una joven creadora de contenido peruana que, con tan solo 20 años, ha logrado hacerse un lugar destacado en el mundo digital gracias a sus publicaciones de humor, estilo de vida y sus frecuentes colaboraciones con otros influencers reconocidos.

Esta popularidad está respaldada con los 1.5 millones de seguidores que acumula en TikTok. Además, ha incursionado en la música, demostrando que es multifacética.

¿Quién es Milenka Nolasco, influencer peruana?

La influencer Milenka Nolasco nació en el 2005, en Perú, por lo que actualmente tiene 20 años.

En Instagram, donde se presenta como @milenkanolasco02, suma más de 15 mil seguidores. En TikTok, su cuenta @milenka.nolasco_ ha alcanzado 1.5 millones de seguidores.

También realiza transmisiones en vivo en Kick, donde comparte momentos de su vida diaria con su madre Anita, quien es parte de su equipo y gestión. Milenka Nolasco pertenece al colectivo o grupo de creadores denominado “Team Pirras”.

Además, ha colaborado con influencers conocidos como Alana.

Su trabajo no se limita a su actividad en redes, Milenka Nolasco ha incursionado en la música urbana. Colaboró con el artista KID FLEX en temas como “Vaya Donde Vaya” y “Tuve Que Dejarte”. Además, fue protagonista en el videoclip del sencillo “ChatGPLove” del cantante Emilio Jaime.

Polémicas de Milenka Nolasco

Milenka Nolasco fue acusada por los tiktokers chilenos Benja y su hermano Sergio Ignacio de haber adquirido presuntamente pasajes aéreos para ellos con tarjetas clonadas.

Según explicó Benja en TikTok, el incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fueron retenidos antes de abordar un vuelo rumbo a Estados Unidos. Ambos aseguraron que, a raíz del hecho, perdieron sus visas americanas, y que las autoridades les informaron sobre la irregularidad en la compra de los boletos.

El viaje también incluía a la influencer Daniela Taquire, y el conflicto se agravó durante los controles migratorios. Las declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron a Milenka Nolasco, mientras otros exigieron explicaciones sobre lo sucedido.

Por su parte, la creadora de contenido peruana negó tener relación alguna con actividades ilícitas. Aseguró que las acusaciones de Benja eran falsas y que estaba buscando asesoría legal para acabar con el problema.

“Hola gente, buenas tardes. Si recién me pronuncio sobre el tema es porque todo lo sucedido me afecta de una manera muy difícil de explicar. Lo he estado conversando con amigos y familiares, y coincidimos en que lo mejor es llevar todo por la vía legal”, escribió Milenka Nolasco en Instagram, en junio de este año.