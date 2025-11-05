Angie Campuzano es una creadora de contenido y empresaria colombiana que ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales por su belleza.

En TikTok, la influencer cuenta con 873.4 miles de seguidores, lo que la convierten en una figura popular. Sin embargo, te sorprenderás al saber que es abogada.

¿Quién es Angie Campuzano, famosa influencer colombiana?

Angie Campuzano nació en Colombia, es originaria de Pereira. Cuenta con una formación universitaria como abogada, pero últimamente ha destacado en el mundo digital. Tiene alrededor de 36 años.

Según ha comentado la influencer, desde hace más de cinco años ejerce su profesión en el área jurídica de una empresa. La colombiana sería especialista en Derecho Civil familiar, por lo que su labor principal son casos de divorcios, pensiones alimenticias y custodias, entre otros.

Angie Campuzano comenzó a ganar visibilidad en redes sociales a través plataformas de contenido para adultos, en particular OnlyFans, donde ya es apodada entre sus seguidores como la reina de OnlyFans por su éxito en ese medio.

Todo empezó en 2018 cuando, mientras disfrutaba de unas vacaciones, comenzó a publicar fotografías en sus redes sociales. La reacción del público fue tan favorable que, dos años después, en 2020, decidió incursionar en la popular “página azul”, plataforma dedicada al contenido para adultos.

En TikTok Angie Campuzano cuenta con 873.4 miles de seguidores, con quienes comparte contenido de su día diario, bailes virales y en ocasiones de sus viajes. Mientras tanto, en Instagram, la influencer tiene 541 mil seguidores.

En febrero de este año fue invitada especial de una transmisión del programa Mala Junta del canal Trece de Paraguay. Su participación fue una de las más esperadas por sus fans.

Actualmente, según información recabada a través de entrevistas y declaraciones dadas a diversos podcasts, Angie Campuzano se encuentra desarrollando su propia línea de ropa y escribiendo un libro autobiográfico, el cual tiene la intención de llevar posteriormente a la pantalla grande. La noticia ha sorprendido a más de uno.

Entre sus reconocimientos más destacados en el mundo digital, la colombiana fue nominada a los Premios Fénix Fest 2025 como Mejor Creadora de Contenido. El galardón tiene el objetivo de celebrar el impacto de los influencers en la cultura digital en América Latina.

Pese a no ganar el premio, Angie Campuzano se mantiene creciendo en redes sociales y siendo una de las favoritas entre los usuarios de plataformas de contenido para adultos.