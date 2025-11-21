Te contamos

¿Quién es María Gordeeva? Influencer que quiso ligar con Checo Pérez sin conocerlo

Esto sabemos sobre la joven creadora de contenido que causó revuelo por su video entrevistando al piloto sin saber su identidad

¿Quién es María Gordeeva?
¿Quién es María Gordeeva? Foto: IG: @mer.gordeeva
Por:
Mariana Garibay

Hace unos días, una joven tiktoker se hizo viral por entrevistar a Checo Pérez y dejar claro que estaba interesada en conocerlo mejor, sin saber que hablaba con uno de los pilotos más queridos de Fórmula 1.

La mujer se llama María Gordeeva y en redes sociales el público mostró sorpresa porque la influencer no logró identificar a Checo Pérez, ex piloto de Red Bull que la próxima temporada entrará de nuevo a la F1 junto a Valtteri Bottas para inaugurar la escudería Cadillac.

@mer.gordeeva

Me, not realizing WHO I’m interviewing…

♬ original sound - Maria Gordeeva

En el video, la mujer le hace varias preguntas al mexicano sobre ropa y el tipo de mujeres que le gustan, además de otros datos picantes sobre romance y citas. Después, ella se mostró interesada en él, como indicó a sus seguidores para que la ayudaran a encontrarlo en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS:
Aseguran que Christian Nodal se peleó con José Madero por Ángela Aguilar
¿Es verdad o no?

Aseguran que Christian Nodal se peleó con José Madero por Ángela Aguilar

“¿Cómo se supone que iba a saber que está casado y con hijos si no me lo dijo y solo lo paré porque se viste muy bien y me gusta su estilo?“, cuestionó, ”realmente no sabía quién era, lo prometo", agregó.

¿Quién es María Gordeeva?

María es una mujer que se dedica al estilismo para hombres y mujeres Además, es una creadora de contenido rusa con miles de seguidores en sus plataformas de redes sociales.

Su contenido se basa principalmente en realizar entrevistas a personas por la calle en Madrid, por lo que el mismo está hecho en el idioma español, aunque también llega a hablar en inglés.

Recientemente, se hizo viral por su entrevista con Checo Pérez, a quien no reconoció. A pesar de no ser una cuenta muy grande, el clip original ya tiene más de 2 millones de reproducciones gracias a la aparición de la estrella del automovilismo.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Tunden a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres por conducción de Miss Universo 2025
Dividen opiniones

Tunden a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres por conducción de Miss Universo 2025