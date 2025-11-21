¿Quién es María Gordeeva? Influencer que quiso ligar con Checo Pérez sin conocerlo

Hace unos días, una joven tiktoker se hizo viral por entrevistar a Checo Pérez y dejar claro que estaba interesada en conocerlo mejor, sin saber que hablaba con uno de los pilotos más queridos de Fórmula 1.

La mujer se llama María Gordeeva y en redes sociales el público mostró sorpresa porque la influencer no logró identificar a Checo Pérez, ex piloto de Red Bull que la próxima temporada entrará de nuevo a la F1 junto a Valtteri Bottas para inaugurar la escudería Cadillac.

En el video, la mujer le hace varias preguntas al mexicano sobre ropa y el tipo de mujeres que le gustan, además de otros datos picantes sobre romance y citas. Después, ella se mostró interesada en él, como indicó a sus seguidores para que la ayudaran a encontrarlo en redes sociales.

“¿Cómo se supone que iba a saber que está casado y con hijos si no me lo dijo y solo lo paré porque se viste muy bien y me gusta su estilo?“, cuestionó, ”realmente no sabía quién era, lo prometo", agregó.

¿Quién es María Gordeeva?

María es una mujer que se dedica al estilismo para hombres y mujeres Además, es una creadora de contenido rusa con miles de seguidores en sus plataformas de redes sociales.

Su contenido se basa principalmente en realizar entrevistas a personas por la calle en Madrid, por lo que el mismo está hecho en el idioma español, aunque también llega a hablar en inglés.

Recientemente, se hizo viral por su entrevista con Checo Pérez, a quien no reconoció. A pesar de no ser una cuenta muy grande, el clip original ya tiene más de 2 millones de reproducciones gracias a la aparición de la estrella del automovilismo.