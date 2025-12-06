El nombre de Pepe Tola ha sido noticia en los últimos días. El joven es un influencer originario de Ecuador que se encuentra en serios problemas legales.

Hace unos días las autoridades de dicho país ratificaron su condena de 16 años de prisión por abuso sexual, además de una multa de 25 mil dólares. Sin embargo, el exparticipante de reality no ha sido detenido y se encuentra prófugo de la justicia. Te contamos quién es Pepe Tola y dónde está.

¿Quién es Pepe Tola, el influencer metido en un lío legal, y dónde está?

Pepe Tola es un exchico reality y actor ecuatoriano, cuyo nombre completo es José Luis Tola Sandoval. Nació en Guayaquil, Ecuador, el 22 de agosto de 1992.

El joven participó en varios programas de televisión locales que le dieron notoriedad en el mundo del entretenimiento. Entre las producciones en las que actuó se encuentran Combate, un programa de competencia, y la serie dramática Tres Familias.

Sin embargo, en desde 2014 a la fecha, el influencer Pepe Tola pasó de ser una figura del entretenimiento ecuatoriano a protagonista de uno de los casos judiciales más mediáticos de Ecuador. El actor fue acusado de abuso sexual por una niña menor de 13 años.

¿Dónde está actualmente el influencer Pepe Tola?

Actualmente el paradero de Pepe Tola es incierto. Tras la ratificación de su condena de 16 años de prisión en Ecuador, el influencer y actor se encuentra prófugo de la justicia y no ha revelado públicamente dónde reside.

Sin embargo, continúa usando sus redes sociales. El 4 de diciembre, cuando la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó su condena, el joven publicó en Instagram una fotografía y un mensaje de despedida a sus seguidores. El texto indicaba de forma implícita que esa sería su última aparición pública.

Además, este sábado 6 de diciembre, Pepe Tola compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en color oscuro con el mensaje “Pronto sabrán la verdad” y un link que te conduce a su cuenta oficial de TikTok pepeetola.

Mensaje de Pepe Tola ı Foto: IG @pepetola

Los medios ecuatorianos señalan que su ubicación actual no está confirmada y que las autoridades lo buscan activamente para que sea detenido y cumpla su condena en prisión.

En redes sociales circulan especulaciones sobre los posibles países donde Pepe Tola podría haberse refugiado, pero ninguna versión ha sido verificada oficialmente. Del mismo modo, su hermana Verónica Tola no ha revelado información sobre el paradero del influencer.