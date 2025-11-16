Arrestan en España a ‘Pipo’, líder de Los Lobos, uno de los criminales más buscados de Ecuador

Detienen a "Pipo", uno de los líderes criminales más buscados de Ecuador, tras operativo en España.

Autoridades de Ecuador y España detuvieron en Málaga a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias “Pipo”, señalado como máximo jefe del grupo criminal Los Lobos y considerado uno de los delincuentes más buscados de América Latina.

La captura fue resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional ecuatoriana y la española, según informaron agencias internacionales y el mismo presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 16, 2025

Según Noboa Azin, el líder criminal había fingido su muerte en 2021, después de lo cual adoptó una nueva identidad —registrada como Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela— para trasladarse a Europa, desde donde, según investigaciones, mantenía el control de actividades delictivas.

Al respecto, autoridades ecuatorianas indicaron que Chavarría coordinaba operaciones de minería ilegal y rutas de narcotráfico vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, con sede en México.

Así, la captura de “Pipo” se produjo tras su llegada a Málaga procedente de Marruecos. Medios internacionales señalaron que agentes españoles lo detuvieron por falsedad documental y lo ubicaron como parte de la llamada Operación Renacer, un despliegue orientado a desarticular la red criminal que dirigía desde España y Emiratos Árabes.

Al respecto, fuentes del Ministerio del Interior de España aseguraron que el grupo contaba con capacidad de operación transnacional y mecanismos para evadir la justicia internacional.

🇪🇨 | Daniel Noboa anunció la captura en España de Wilmer “Pipo” Chavarría, el narco más buscado de Ecuador y jefe de Los Lobos. Acusado de 400 muertes y ligado al asesinato de Villavicencio, su detención coincide con un referendo clave contra el crimen. pic.twitter.com/AKRKxeyn3r — ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀᴄɪᴀ ᴀᴄᴛɪᴠᴀ (@DiploActiva) November 16, 2025

Por otro lado, reportes de seguridad detallan que Los Lobos, aliados temporalmente con la facción Chone Killers, han sido relacionados con diversos atentados en Guayaquil entre 2024 y 2025. Entre ellos se incluyen explosiones con coches bomba y drones presuntamente activados desde centros penitenciarios, así como ataques coordinados desde el complejo carcelario La Roca.

Además, agencias estadounidenses han señalado vínculos de Pipo con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

A propósito de la detención, las autoridades ecuatorianas recordaron que Chavarría cuenta con antecedentes desde 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias.

En 2024, Estados Unidos impuso sanciones en su contra y clasificó a Los Lobos como una organización con capacidad para generar violencia e inestabilidad en Ecuador gracias a sus alianzas con cárteles mexicanos.

Finalmente, Noboa destacó que la captura representa un ejemplo de cooperación internacional frente al crimen organizado y subrayó que se trata de un objetivo “de alto valor” para su gobierno.

La detención coincide con la jornada en que Ecuador vota un referéndum sobre el eventual retorno de bases militares extranjeras para fortalecer la lucha contra organizaciones criminales.

Con información de Reuters y Europa Press.

