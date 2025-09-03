Marco Rubio viaja a Ecuador tras primera visita a México y reunión con Claudia Sheinbaum

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, salió la tarde de este miércoles del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con rumbo a Quito, Ecuador, luego de la primera visita de trabajo que realizó a México desde que ocupó el cargo en enero pasado.

La aeronave Air Force One, que lo traslada en su recorrido por Latinoamérica, despegó poco después de las 15:30 horas de la terminal aérea de Tecámac en el Estado de México, después de que fue despedido por las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

De acuerdo con la cancillería ecuatoriana, se prevé la llegada de Marco Rubio a la capital, Quito, entre las 19:00 y 21:30 horas de este 3 de septiembre.

Con la titular de esa dependencia, Gabriela Sommerfeld, el alto funcionario estadounidense iniciará su visita oficial este jueves a las 08:30 horas, con la llegada al Palacio de Carondelet donde sostendrá una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Después participará en una reunión ampliada de trabajo entre los equipos de Noboa y del secretario norteamericano, para luego encabezar una rueda de prensa con el fin de dar pormenores de la reunión con las autoridades ecuatorianas.

El objetivo de la visita de Marco Rubio a México y Ecuador, dijo Thomas Pigott, portavoz adjunto principal de Estados Unidos, será la adopción de “acciones rápidas y decisivas” para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo; poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los “actores malignos extracontinentales”.

cehr