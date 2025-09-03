Claudia Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en Palacio Nacional, en lo que es su primera visita al país.

El secretario de Estado fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente sobre la calle Corregidora en punto de las 09:50 horas, se prevé que en la reunión se traten temas de seguridad.

Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo afirmó que la reunión sería cordial, en cuanto al tema de seguridad, explicó solamente se concretará la puesta en marcha del ‘Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley’.

▶ #Video | A las 9:50 horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Palacio Nacional acompañado de su comitiva. Se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) para concretar el acuerdo del Programa de coordinación sobre seguridad… pic.twitter.com/aPdYEz1KjO — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 3, 2025

La tarde del martes, Juan Ramón de la Fuente fue el encargado de recibir a Marco Rubio en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en medio de fuertes vientos y lluvia.

Abordarían, el secretario estadounidense y la presidenta, parte de la agenda de Estados Unidos para contener la inmigración ilegal y profundizar la relación bilateral, que se encuentra bajo un clima de tensión por la imposición de aranceles y el crimen organizado.

“Tiene que ver con colaboración, sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías”, dijo la presidenta, previo a esta reunión

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT