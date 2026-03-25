Senado discute Plan B de la reforma electoral; PT anuncia voto contra artículo sobre revocación de mandato

El Senador de la República discute este miércoles en el Pleno el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsado desde la Presidencia y que propone ajustes a la revocación de mandato, uno de los puntos más criticados por la oposición y aliados del oficialismo.

En su intervención, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, ratificó el respaldo de su bancada a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y descartó alguna ruptura con Morena; sin embargo, adelantó que el PT apoyará el “Plan B” en lo general, pero votará en contra del artículo 35 constitucional, respecto a la revocación del mandato.

“Nuestro partido va a acompañar en lo general esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta, estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución, pero lo más importante que queremos señalar: nuestro partido es fundador de la Cuarta Transformación, y con ella seguiremos a lado de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, sentenció.

▶ #Video | #ÚltimaHora Alberto Anaya, senador y líder nacional del PT, anuncia que su bancada apoyará en lo general el Plan B de la reforma electoral, pero votará en contra del artículo 35 constitucional, respecto a la revocación del mandato#ReformaElectoral



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La senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, reconoció la postura del PT, al considerar que “todavía queda un resabio de izquierda en este país” .

Desde la tribuna, advirtió que permitir la promoción del voto por parte del Ejecutivo Federal durante el proceso previo a la consulta de revocación o ratificación de mandato provocará inequidad electoral . Señaló que, rumbo a 2027, la Presidenta podría incidir en las elecciones intermedias al aparecer en las boletas.

“Lo bueno es que el día de hoy esos números no van a salir, que una parte de la izquierda que reitera hoy su lucha ideológica por la democracia se mantiene en ese principio, y luchará porque tengamos competencias más o menos equilibradas en el próximo proceso electoral, lo cual celebro”, expresó la legisladora zacatecana.

Por su parte, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, acusó a Morena de buscar un “monopolio político” y sostuvo que, con el llamado “Plan B”, pretende utilizar a la Presidenta como “salvavidas político” .

Durante su intervención calificó al partido guinda como una “bola de delincuentes” y enlistó a funcionarios y gobernadores afines a la Cuarta Transformación que, aseguró, han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Tienen miedo a perder las elecciones por la complicidad que tienen con el crimen organizado. ¡Rompan ya con el pacto que tienen con el crimen organizado!“, gritó desde la tribuna en medio de reclamos de legisladores de Morena.

”Sí, lo digo, les está llevando la chingada a su partido , por eso quieren sacar a la Presidenta a las elecciones para poder ayudar a sus candidatos, ese es el trasfondo, no es revocación, es reelección lo que ustedes buscan“, concluyó.

Al anunciar el voto en contra de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno apuntó que, aunque Morena ha caído en las preferencias electorales , “queremos ver en la Presidenta a una jefa de Estado y no a una jefa de campaña”.

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cehr