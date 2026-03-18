PT en el Senado votará a favor del Plan B de la reforma electoral: ‘respaldo se mantiene’

El Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República votará a favor de la iniciativa presidencial en materia electoral conocida como “Plan B”, adelantó este miércoles la vicecoordinadora de la bancada Geovanna Bañuelos de la Torre.

En declaraciones a la prensa, la senadora ratificó el respaldo del grupo parlamentario al “Plan B”, luego de que el pasado 15 de marzo el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, cerró filas con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hasta este momento el respaldo se mantiene. Vamos a votar a favor de esa iniciativa”, respondió Bañuelos de la Torre al ser cuestionada sobre si la bancada en la Cámara alta mantenía firme el sentido de su voto.

Asimismo, luego de que diputados del PVEM rechazaran la reforma electoral original impulsada por la Presidenta, el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, afirmó que su bancada se sumará a Morena y al PT para aprobar el "Plan B“, que busca “disminuir los privilegios” a nivel estatal y municipal.

A través de la red social X, el exgobernador chiapaneco señaló que las y los senadores del PVEM están de acuerdo en la reasignación de recursos destinados a esos “privilegios” hacia programas sociales.

“Las y los Senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de la Presidenta para un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México”, escribió el sábado pasado.

Al respecto, el grupo parlamentario destacó que “hay coincidencias” con la propuesta, aún en redacción, del “Plan B”, que contempla limitar el presupuesto de los 32 congresos estatales.

“Coincidimos con el planteamiento de la presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, señalaron las y los senadores en su pronunciamiento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr