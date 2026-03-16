Aliados acuerdan en Segob respaldo total al Plan B

Los dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se reunieron en la Secretaría de Gobernación para expresar su “respaldo total” y unánime al denominado plan B de la reforma electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados desechara el planteamiento inicial.

El plan B considera la reducción de regidurías y sindicaturas en cabildos municipales, topes presupuestales a los congresos locales de los 32 estados y el fortalecimiento de mecanismos de democracia directa, como la consulta popular y la revocación de mandato.

El Dato: Con el plan B de la Presidenta Sheinbaum se estima un ahorro aproximado de cuatro mil millones de pesos que se destinarán directamente a los estados y municipios.

Luego de la tensión política, el plan B de la Presidenta Sheinbaum logró reunir en un mismo mensaje a dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios, señal de que la mandataria apostó por el diálogo para reencauzar la reforma.

Karen Castrejón, dirigente nacional del Verde, sintetizó el espíritu de la reforma: “Terminar con los privilegios que durante años han encarecido a los gobiernos y destinar esos recursos al bienestar de la gente”. Añadió que “faltan mecanismos como los que aquí se proponen, que faciliten la toma de decisiones colectivas”.

Al tomar la palabra, Alberto Anaya, del PT, subrayó que la enmienda “cuida que no se afecten los avances de las reformas de 1977 que dieron pluralidad y equidad”.

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, afirmó que, “durante demasiado tiempo, el sistema electoral fue diseñado para proteger privilegios y mantener una enorme distancia entre el pueblo y el poder”. La iniciativa recoge “el deseo de tener una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa”.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, resumió la postura de la coalición: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y “la austeridad no atenta contra la democracia, atenta contra los privilegios”.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, calificó el acuerdo de hito político: “El diálogo sí da resultados y en los momentos decisivos la política exige convicción y responsabilidad. Esto es uno de los momentos y estamos a la altura del desafío”.

Además, Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, anunció coincidencias concretas en reducción de presupuestos legislativos, topes salariales y ajustes a la revocación de mandato: “Siempre estaremos a favor de privilegiar las coincidencias sobre las divergencias”.

Carlos Puente, coordinador del Verde en la Cámara de Diputados, respaldó “la austeridad republicana y la racionalidad presupuestaria” que impulsa la reforma.

Reginaldo Sandoval, líder del PT en Diputados, cerró con un compromiso directo a Sheinbaum Pardo: “Estamos con ella en las buenas y en las malas”.

El alcance de la reforma va más allá del ahorro presupuestal, pues, si se aprueba, modificaría las reglas del juego político en los 32 estados del país, donde gobiernos locales, legislaturas y ayuntamientos deberán ajustarse a los nuevos topes y estructuras. La oposición, que ya rechazó el plan A, que significaba una reforma constitucional más amplia, previsiblemente rechazará también esta versión.

La reforma deberá recorrer el proceso legislativo en ambas cámaras, donde la coalición Morena-PT-PVEM mantiene mayoría calificada.

Presidenta anuncia envío del plan B con respaldo de aliados

› Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que entre este lunes o martes enviará al Congreso de la Unión la iniciativa conocida como plan B de la reforma electoral, luego de que los grupos parlamentarios de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República confirmaron su respaldo total a la propuesta.

Durante su visita a Compostela, Nayarit, donde supervisó los avances del programa Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria federal indicó que aún debe coordinar los tiempos con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para definir la fecha exacta del envío de la iniciativa al Legislativo.

El Dato: de aprobarse el plan B en el Congreso de la Unión, las modificaciones impactarán en las próximas elecciones de 2027.

“Apenas voy a hablar con la secretaría de Gobernación”, respondió al ser cuestionada sobre el calendario legislativo.

Al ser consultada sobre si ya existía un consenso consolidado con sus aliados en el Senado, la Presidenta no lo negó y remitió a la información que ya circulaba públicamente “sí, ya salió una publicación”, afirmó al confirmar el acuerdo político.

La búsqueda del respaldo al plan B se trabajó por parte de morenistas desde el pasado jueves y viernes, luego de que los líderes partidistas y parlamentarios en la Cámara alta sostuvieran un encuentro con la secretaria de Gobernación y, tras varias horas de negociaciones, Morena, PT y PVEM en la Cámara alta emitieron un comunicado conjunto en el que se pronunciaron a favor de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal.

El denominado plan B de la reforma electoral, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras el rechazo a la propuesta inicial, busca implementar medidas de austeridad republicana en el ámbito municipal y estatal, así como los puntos clave de esta propuesta son la reducción de regidores en los ayuntamientos y un recorte al presupuesto de los congresos locales. Además, se busca establecer un tope máximo al su presupuesto para homologar el gasto.

Asimismo, adelantar la consulta de revocación de mandato y que las consultas populares incluyan temas electorales, aspectos que hoy están fuera del alcance de ese mecanismo de participación ciudadana.El ahorro generado con dichas medidas, sería destinado a necesidades ciudadanas, como obra pública, bacheo, agua potable y programas sociales en los municipios y estados.

“Las y los senadores que formamos parte de la Cuarta Transformación respaldamos el Plan B propuesto por la Presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, señala la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia.

En el comunicado, las bancadas aliadas describieron el propósito central de la reforma: “La Presidenta de la República ha sido contundente: el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población”.

Senado, atento a recepción de la 2.a propuesta electoral

› Por Tania Gómez

LA PRESIDENTA de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dejó entrever que será el Senado de la República el que fungirá en esta ocasión como cámara de origen para legislar en materia del llamado plan B de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al informar que esta semana estarán a la espera de la iniciativa.

“Estaremos en espera de la iniciativa de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado plan B, relativo a la reforma político-electoral, que pretende ampliar la democracia en México, al fortalecer los mecanismos de participación ciudadana”, señaló la morenista en un mensaje en redes sociales respecto a los principales asuntos que ocuparán al pleno senatorial durante esta semana.

El Tip: El pleno espera un dictamen sobre una iniciativa para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas en México.

La agenda legislativa de la semana incluye, además, la autorización solicitada por la Presidenta Sheinbaum para la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, en sesión ordinaria en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El operativo, denominado Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales, está programado para realizarse del 6 de abril al 30 de mayo. Se trata de una solicitud que deberá ser aprobada por el Senado en ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de política exterior y seguridad.

En materia de política exterior, informó que analizarán la propuesta de nombramiento diplomático: “El día viernes recibimos, de parte de la Presidenta, la propuesta de nombramiento de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial de Comercio”.