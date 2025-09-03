Sheinbaum: Reunión con Marco Rubio será cordial; ‘no es cierto’, reitera sobre señalamientos de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reunión que tendrá este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será cordial y negó entrar en debate acerca de las recientes declaraciones de su homólogo, Donald Trump, quien recientemente aseguró que la mandataria teme al ingreso del ejército estadounidense.

“Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial…"

Precisó que, en cuanto al tema de seguridad, no se tratará de la firma de un acuerdo sino solamente se concretará la puesta en marcha del ‘Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley’

“Tiene que ver con colaboración, sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías”, dijo la presidenta.

🔴“No es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, reacciona Claudia Sheinbaum a la declaración de Donald Trump.



El presidente de EEUU había dicho que la mandataria tenía “mucho miedo” ante los cárteles.pic.twitter.com/ysPbAuGrPb — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2025

Añadió que también se realizará una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en la que se ha colaborado conjuntamente en el marco del respeto a la soberanía.

Sobre las recientes declaraciones de Donald Trump en donde aseguró que ella tiene miedo a la incursión del ejército norteamericano, señaló que no entrará en debate e insistió en asegurar que se busca una relación de respeto y, además, negó que exista tal temor.

“No voy a entrar en el debate, pero en este caso ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona: respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y pues no, no es verdad esto que esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, enfatizó.

Además, le agradeció por las menciones positivas que el republicano hizo en referencia a ella.

“Lo importante aquí que es lo importante para el pueblo de México que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos que no ha sido fácil en muchos temas, en el tema comercial, todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos”, dijo.

En otro momento, la Presidenta subrayó que no hay presiones de aquel país hacia México y comentó que aun cuando Estados Unidos sea una potencia, México también lo es en cultura, que además se complementa con el apoyo de la población que, aseguró, es “enorme”.

