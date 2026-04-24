Tren CDMX-Pachuca registra avance de 30% y genera 10 mil empleos: Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Tren Ciudad de México-Pachuca, en su tramo AIFA-Pachuca, registra un avance de 30 por ciento en su construcción, en el cual laboran todos los días 10 mil trabajadores, esto como parte del rescate a los trenes de pasajeros que inició con la Cuarta Transformación y que tiene la meta de construir mil 500 kilómetros durante el sexenio.

“Llevamos el 30 por ciento con 10 mil trabajadores trabajando todos los días en este tren, impulsa el desarrollo económico y fomenta la conectividad entre la Ciudad de México y la ciudad de Pachuca”, informó durante un recorrido de supervisión por la estación de Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo.

Destacó que los trenes de pasajeros que se construyen son del pueblo de México, pues al igual que el Tren Felipe Ángeles, en su ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que será inaugurado este domingo, este tramo de 58 kilómetros que conecta el AIFA con la ciudad de Pachuca será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Reconoció al Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional por alcanzar esta velocidad en la construcción, pues recordó que fue hace un año y un mes que dio el banderazo de inicio de obra y hoy se cuenta con un avance del 30 por ciento. “Un año y un mes después estamos cumpliendo con el compromiso”, resaltó.

Subrayó que el objetivo de esta obra es alcanzar la Prosperidad Compartida para todas las comunidades aledañas, lo que la convierte en un proyecto social que va a mejorar la conectividad de los habitantes.

Anunció que, como parte de las obras que se realizan en la región, el próximo lunes iniciará operaciones el Hospital General de Zona de Tula del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que el tiempo de traslado desde la Ciudad de México a la ciudad de Pachuca será de una hora con 20 minutos, de los cuales 40 minutos serán desde la estación Buenavista al AIFA y otros 40 minutos del AIFA a Pachuca.

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, recordó que este tramo del AIFA-Pachuca contará con seis estaciones para atender alrededor de 107 mil pasajeros diarios y anunció que se suman 15 trenes eléctricos que ya están en fabricación y que alcanzan una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, de los cuales el primer tren llegará en septiembre de este año.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, agradeció la décima cuarta visita de la mandataria a la entidad, lo que refleja el cumplimiento del compromiso para saldar la deuda histórica con el estado.

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JVR