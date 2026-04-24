Citlalli Hernández Mora afirma que Morena es el único partido que defiende la soberanía nacional

Citlali Hernández, secretaria de Mujeres y exsecretaria de Morena, a su llegada al Consejo Nacional del guinda.

La secretaria general con funciones en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, aseguró que su partido es el único en México comprometido con la defensa de la soberanía nacional, frente a lo que calificó como acciones internas y externas que la vulneran.

Durante una entrevista, la dirigente se refirió a un hecho ocurrido en Chihuahua, el cual calificó como “grave e indignante”, al señalar que una gobernadora de oposición permitió la intervención de una agencia extranjera.

“Lo que pasó en Chihuahua me parece grave e indignante: una gobernadora panista permite la vulneración de nuestra soberanía nacional a través de una agencia extranjera como la CIA”, declaró.

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LA PRESIDENTA de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, en imagen de archivo ı Foto: Especial

Hernández Mora sostuvo que este tipo de acciones representan un riesgo para el país, al considerar que organismos como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos operan fuera de los principios de cooperación internacional.

En ese sentido, afirmó que el contexto internacional actual exige una postura clara en defensa de los intereses nacionales.

La dirigente confió en que la ciudadanía podrá diferenciar entre los actores políticos que, a su juicio, protegen la soberanía y aquellos que responden a intereses externos.

“Confío en el pueblo de México, que además es muy sabio, sabrá contrastar esta nueva realidad”, expresó.

Finalmente, Hernández Mora señaló que los ajustes internos dentro de Morena responden a una lógica centrada en el trabajo y no en las posiciones políticas.

“Enfocarse en los encargos más que en los cargos”, afirmó.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pese a haber solicitado licencia en su momento, se mantiene atenta a la vida interna del partido.

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MSL