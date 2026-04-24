En trenes públicos, ‘le vamos a ganar a AMLO’, afirma Sheinbaum

Al acudir a la supervisión de obra del tren Ciudad de México-Pachuca, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que su administración superará a la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador en cuanto al número de kilómetros para el servicio ferroviario público.

Desde el Estado de Hidalgo, la mandataria recordó que se han emprendido trabajos para las rutas para conectar el centro del país con otros puntos como Nuevo Laredo, Tamaulipas y Guadalajara, Jalisco.

“Este año se van a licitar otra parte de estos trenes y vamos a cumplir con que dejando nuestro sexenio, vamos a construir más de 1500 km de tren. Le vamos a ganar al presidente López Obrador en el número de kilómetros de trenes públicos, trenes del pueblo de México para beneficio del pueblo de México”, declaró.

Supervisión de obra del tren Ciudad de México-Pachuca. Tezontepec, Hidalgo https://t.co/yKQZKsiSLM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

Respecto a la obra a la que acudió, destacó que se cumplió el compromiso para habilitar la ruta a un año y un mes después de que se dio el banderazo para el arranque de las labores.

“Estamos cumpliendo con lo con el compromiso. Quiero decir, primero, que este es un tren o parte del rescate de trenes y el impulso de los trenes que hace la cuarta transformación de la vida pública de México. trenes públicos”, dijo.

Bajo este marco, mencionó la reciente adquisición total para que el estado opere el tren que irá de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con lo cual quedará bajo la operación del Fondo Nacional de Infraestructura.

Señaló que esta obra en el Estado de Hidalgo ha dado empleo a más de 10 mil personas, con lo cual se ha impulsado el desarrollo económico a la par de fomentar la conectividad entre la capital del país y Pachuca.

“Esto es un proyecto social también. Este tren también ayuda a las comunidades que están alrededor del tren. Y vamos a apoyarles en la conectividad y todo lo que sea necesario porque el tren es para beneficio social. Su objetivo es la prosperidad compartida”, dijo.

Aprovechó para externar un reconocimiento al grupo de ingenieros que pasaron de hacerse cargo de la obra del Tren Maya, al AIFA y ahora, al proyecto ferroviario nacional.

Con motivo de su visita al estado hidalguense, la presidenta también reportó que ya se terminó de entregar todos los apoyos a quienes resultaron damnificados de las lluvias e inundaciones que se registraron a finales del año pasado.

También reportó que este lunes iniciará la operación del hospital de Tula, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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MSL